ГНС: Мошенники представляются налоговыми агентами

Налоговая служба предупреждает налогоплательщиков о возросшем количестве случаев, когда мошенники выдают себя за сотрудников ведомства.

По данным ее пресс-службы, неизвестные связываются через мессенджеры и, представляясь «налоговыми агентами», требуют перевести деньги на неустановленные счета.

«Чтобы ввести жертву в заблуждение, мошенники отправляют изображения поддельных удостоверений сотрудников Налоговой службы и для обоснования перевода денег придумывают причины, связанные с различными налоговыми отчислениями», — говорится в сообщении.

Налоговая рекомендует гражданам проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. В случае сомнительных обращений сотрудников ведомства необходимо обращаться в милицию.