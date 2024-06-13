Нацбанк оценивает ситуацию на валютном рынке Кыргызстана как стабильную

На текущий момент ситуация на внутреннем валютном рынке остается относительно стабильной. Об этом сообщили в Национальном банке Кыргызстана.

Регулятор отметил, что при проведении валютной политики придерживается режима плавающего обменного курса. Он предполагает формирование обменного курса на основе спроса и предложения на иностранную валюту. Национальный банк постоянно отслеживает ситуацию, складывающуюся на внутреннем валютном рынке и на внешних финансовых рынках.

Сегодня в НБ КР под руководством заместителя председателя Национального банка Кайыпа Куленбекова состоялась встреча с представителями руководства коммерческих банков республики. Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации на валютном рынке.

Отмечено, что изменения на финансовых рынках стран — основных торговых партнеров Кыргызстана будут иметь ограниченное воздействие на внутренний валютный рынок.

«Это связано с тем, что банковский сектор Кыргызстана имеет достаточные ресурсы для поддержания стабильности финансового сектора. Национальный банк в случае необходимости для поддержания стабильной ситуации на валютном рынке примет соответствующие меры согласно проводимой денежно-кредитной политике», — заключили в НБ КР.

США включили Мосбиржу в санкционный список. Поэтому она приостановила торги в долларах и евро. В том числе заявлялось о возможности введения вторичных санкций против иностранных банков, работающих в России.