За последние сутки курсы российского рубля и евро выросли по отношению к сому. Доллар и тенге — подешевели. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают доллар в среднем по 87,13 сома, продают — по 87,97 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,5483 сома (снижение на 0,17 процента).

Евро немного подорожал. Сегодня его покупают по 94,47 сома, продают — по 95,4 сома. Официальный курс — 95,2569 сома (рост — 0,2 процента).

Российский рубль также за последние сутки подрос. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,973 сома, продают — по 0,993 сома. Курс Национального банка — 0,9829 сома (рост — 0,84 процента).

Курс казахского тенге за сутки также снизился. Сегодня его покупают по 0,1359 сома, продают — по 0,206 сома. Официальный курс — 0,1955 сома (снижение на 0,36 процента).