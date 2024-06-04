11:31
USD 87.70
EUR 95.07
RUB 0.97
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 июня

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валюты. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о предоставленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.    

  • Самые важные новости 24.kg в нашем канале в Telegram.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/295720/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Курсы российского рубля, евро и тенге выросли по отношению к сому
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 июня
Сом укрепился по отношению к российскому рублю и тенге, а доллар замер
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 31 мая
Сом вновь укрепился по отношению к российскому рублю, евро и тенге
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 мая
Сом подорожал относительно российского рубля, доллара, евро и тенге
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 29 мая
Курсы российского рубля и евро выросли. Доллар пока продолжает дешеветь
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 мая
Популярные новости
Робин Брукс призвал остановить реэкспорт из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию Робин Брукс призвал остановить реэкспорт из Кыргызстана в Россию
Сом вновь укрепился по&nbsp;отношению к&nbsp;российскому рублю, евро и&nbsp;тенге Сом вновь укрепился по отношению к российскому рублю, евро и тенге
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;31&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 31 мая
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;3&nbsp;июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 июня
Бизнес
Elite House выходит из&nbsp;черного списка Госстроя Elite House выходит из черного списка Госстроя
Финтех &laquo;О!Деньги&raquo; поделился опытом на&nbsp;международном Visa Payment Forum Финтех «О!Деньги» поделился опытом на международном Visa Payment Forum
MEGA поздравила воспитанников детских домов с&nbsp;Международным днем защиты детей MEGA поздравила воспитанников детских домов с Международным днем защиты детей
Обязательная регистрация мобильных телефонов на&nbsp;территории Кыргызской Республики Обязательная регистрация мобильных телефонов на территории Кыргызской Республики
4 июня, вторник
11:26
Мошенники вывели из банка более 8 миллионов сомов Мошенники вывели из банка более 8 миллионов сомов
11:23
В Бишкеке задержан еще один телефонный мошенник. Обманом забрал 550 тысяч сомов
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 июня
10:41
Президент предлагает наказывать за воспрепятствование работе бизнеса
10:27
ГКНБ задержал кыргызстанца. Он хотел совершить теракт в 2010 году