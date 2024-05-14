В Тбилиси (Грузия) прошло 57-е годовое собрание Азиатского банка развития. Кыргызстан представляла делегация Министерства финансов. Переговоры прошли достаточно успешно.

Кыргызстан и АБР собираются подписать в этом году соглашение на сумму до $300 миллионов.

Корреспондент 24.kg на полях мероприятия АБР поговорил с заместителем министра финансов Эрнстом Калдыбаевым, который рассказал, зачем стране эти проекты и кто будет финансировать «Камбар-Ату-1».

— Как складывается сотрудничество Кыргызстана с Азиатским банком развития?

— 2024 год для нас особенный. Исполняется 30 лет сотрудничеству с АБР. За это время более 80 соглашений по всем отраслям экономики Кыргызстана.

Сегодня реализуют 15 проектов на $700 миллионов в области энергетики, дорожного хозяйства, образования, здравоохранения.

Кыргызстан за это время тоже изменился. По итогам 2023 года рост экономики составил 6,2 процента, удалось сдержать инфляцию на уровне 7,3 процента. За прошедшие три года консолидированный бюджет увеличен в два раза. Удалось достичь хороших результатов в собираемости налогов. Бюджет 2023 года перевыполнен, удалось консолидировать 577 миллиардов сомов. На этот год закладываем параметры бюджета в 602 миллиарда сомов, он утвержден с профицитом в 10,9 миллиарда сомов.

— Но при этом мы все равно просим новые кредиты и бюджетную поддержку. Как-то не складывается...

— Высокие экономические показатели обеспечены за счет цифровизации и фискализации, улучшения администрирования доходообразующих сфер и управления госфинансами. Это позволило приступить к реализации крупных, стратегически важных национальных проектов. Сейчас начата работа по строительству Камбаратинской ГЭС, железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, значительно укреплена безопасность государства.

Проводимые реформы требуют финансовых средств на проведение работ. Поэтому мы запрашиваем эти суммы у доноров. Эрнст Калдыбаев

Деньги нужны для поддержки приоритетных направлений: решение проблем по жилищному строительству, улучшение экологии, транспортной и дорожной инфраструктуры, ирригации, обеспечение населения водой. По основным этим параметрам ведем переговоры об увеличении наших ресурсов со стороны АБР.

— В этом году планируете подписать соглашение с АБР на сумму до $300 миллионов. На что пойдут средства?

— Озвученная сумма находится в предварительной проработке с АБР. Деньги планируется выделить на пять компонентов:

экологическое управление озером Иссык-Куль в целях устойчивого развития туризма — $56 миллионов;

повышение устойчивости фискальной политики (жилищная программа в рамках госипотеки) — $50 миллионов;

реабилитация Иссык-Кульской кольцевой дороги ( участок Барскоон — Каракол) — $109,5 миллиона;

дополнительное финансирование «Программы развития сельского водоснабжения санитарии в Нарынской области», охватывающее 19 сел — $30 миллионов;

проект модернизации пунктов пересечения границ с Казахстаном в Таласской, Чуйской и Иссык-Кульской областях, включая строительство современных лабораторий — $30 миллионов.

— На каких условиях Кыргызстан получит $300 миллионов?

— Условия еще будут обсуждаться. Предусмотрена как кредитная, так и грантовая поддержка. Но надо понимать, что Кыргызстан переходит к числу стран с устойчивым развитием. Это значит, что республика примерно с 2025-2026 годов будет получать все меньше и меньше грантов.

— Кыргызстан также запросил бюджетную поддержку в $50 миллионов. Зачем, если бюджет профицитный?

— Вопрос бюджетной поддержки прорабатывался ранее, есть предварительное одобрение. Деньги пойдут на улучшение программ жилищного строительства, госипотеку. Сегодня мы для решения этих вопросов привлекаем средства из разных источников — Исламского банка развития, арабских фондов. В том числе планируем и бюджетную поддержку АБР направить на это.

— Обсуждается ли участие Азиатского банка развития в проекте по строительству Камбаратинской ГЭС-1?

— Конечно. По этому вопросу идут переговоры. Возможно, о финансировании договоримся на 2025 год. Сейчас Минфин прилагает все усилия по поиску финансов на реализацию проекта. В июне в Австрии состоится международный форум по поддержке проекта. Многие международные доноры готовы участвовать в финансировании.

Основные переговоры пройдут в Вене, а суммы, которые будут выделять, определятся позже.

На сегодня у Министерства энергетики есть предварительное обновленное технико-экономическое обоснование по проекту. Работа над окончательным ТЭО продвигается параллельно с поиском источников финансирования. Чтобы не получилось, как рассказывали представители Таджикистана: пока они писали ТЭО по Рогунской ГЭС, собирали документы, проект подорожал в три раза. Мы хотим избежать таких ошибок. Средства нужны большие, проект серьезный, поэтому вопросы финансирования должны решить в первую очередь.