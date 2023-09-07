04:46
USD 89.51
EUR 97.10
RUB 0.97
Экономика

Узбекистан стал лидером среди торговых партнеров ЕАЭС в странах СНГ

Узбекистан занимает первое место среди торговых партнеров Евразийского экономического союза в Содружестве независимых государств. Об этом сообщил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

По его словам, тесное взаимодействие ЕЭК и Узбекистана приводит к практическим результатам, связанным с ростом объемов торгово-экономического сотрудничества. С момента образования ЕАЭС товарооборот с Узбекистаном вырос в три раза и на эту страну приходится почти половина всего объема внешней торговли ЕАЭС со странами СНГ.

По данным ЕЭК, только за 2021 год товарооборот союза с Узбекистаном увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года почти на треть и достиг $11,2 миллиарда. В том числе экспорт вырос на 17,9 процента, импорт — на 39,1 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274453/
просмотров: 3151
Версия для печати
Материалы по теме
Разыскиваемый за экстремизм гражданин Узбекистана задержан в городе Ош
От расщепления таможенных пошлин ЕАЭС Кыргызстан получил 1,8 миллиарда сомов
Кыргызстан одобрил соглашение о признании банковских гарантий в закупках в ЕАЭС
В Узбекистане увеличены ограничения по электроэнергии
Узбекистан потратит $500 миллионов на увеличение импорта газа из России
Ратифицировано Соглашение о правилах выпуска свидетельств на сельхозпродукцию
В Узбекистане временно закрыли метановые заправки
Узбекистан и Кыргызстан в 2024 году откроют новый пограничный пост
В Казахстане приняли закон о модернизации Кыргызстаном пунктов пропуска в ЕАЭС
Вице-премьер России Алексей Оверчук спрогнозировал рост ВВП в ЕАЭС
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег В Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег
Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на&nbsp;свет с&nbsp;1&nbsp;мая Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на свет с 1 мая
С&nbsp;1&nbsp;мая тарифы на&nbsp;свет для населения будут составлять 110,8 тыйына С 1 мая тарифы на свет для населения будут составлять 110,8 тыйына
Токтогульское водохранилище. Объем упал до&nbsp;7,3 миллиарда кубометров Токтогульское водохранилище. Объем упал до 7,3 миллиарда кубометров
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
20 марта, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
19 марта, вторник
23:45
Компания Radia планирует построить самый большой самолет в мире WindRunner
23:24
За два месяца в Кыргызстане водителей оштрафовали на 722 тысячи сомов
22:54
Землетрясение в Кыргызстане. Жертв и разрушений нет
22:49
МЧС предупреждает: не оставляйте зарядное устройство в розетке без телефона
22:22
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Работы по ТЭО продолжаются