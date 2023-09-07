Узбекистан стал лидером среди торговых партнеров ЕАЭС в странах СНГ

Узбекистан занимает первое место среди торговых партнеров Евразийского экономического союза в Содружестве независимых государств. Об этом сообщил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

По его словам, тесное взаимодействие ЕЭК и Узбекистана приводит к практическим результатам, связанным с ростом объемов торгово-экономического сотрудничества. С момента образования ЕАЭС товарооборот с Узбекистаном вырос в три раза и на эту страну приходится почти половина всего объема внешней торговли ЕАЭС со странами СНГ.

По данным ЕЭК, только за 2021 год товарооборот союза с Узбекистаном увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года почти на треть и достиг $11,2 миллиарда. В том числе экспорт вырос на 17,9 процента, импорт — на 39,1 процента.