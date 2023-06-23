04:12
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Экономика

В Бишкеке проходит форум с участием мировых маркетплейсов

В Бишкеке проходит международный форум E-COMKG 2023 — выставка товарного бизнеса на крупнейших маркетплейсах мира.

На мероприятии с приветственным словом выступил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

24.kg
Фото 24.kg. В Бишкеке проходит форум с участием мировых маркетплейсов

«Рад приветствовать вас и выступить перед вами. Сегодня мы собрались, чтобы обменяться мнениями о развитии электронной коммерции. Надеюсь, что встреча поспособствует взаимовыгодному сотрудничеству. Развитие электронной коммерции в Кыргызстане имеет огромный потенциал для роста бизнеса, создания новых рабочих мест. Приглашаем инвесторов и предпринимателей со всех стран, чтобы построить будущее. Я готов поддерживать все ваши инициативы и всегда открыт к обсуждению, вместе мы сможем создать благоприятную среду для развития электронной коммерции», — подчеркнул он.

Чиновник также рассказал о роли искусственного интеллекта в мире и электронной коммерции. «Например, популярный маркетплейс подсказывает мне, что пора купить носки. Потом я замечаю, что мои нынешние уже действительно изношены», — поделился он своим опытом.

Отметим, что на форуме выступают создатели и представители масштабных маркетплейсов — Wildberries, Ozon, Amazon, AliExpress, Ebay и других.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268800/
просмотров: 4572
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан принял участие в Глобальном форуме по беженцам в Женеве
Форум e-Commerce EXPO 2023 состоится 22 октября в Бишкеке
Форум для руководителей русскоязычных школ пройдет в Кыргызстане
В Бишкеке пройдет XVI Форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ
Ozon запускает продажи для жителей Кыргызстана
В Кыргызстане прошел Первый всемирный форум сказителей
Ozon начнет продажи товаров для покупателей Кыргызстана в июле
На берегу Иссык-Куля проходит форум Ассоциации неонатологов Кыргызстана
В Бишкеке прошел первый Республиканский форум по видеорекламе
В Екатеринбурге проходит Евразийский экономический форум молодежи
Популярные новости
Невеселый прогноз. В&nbsp;2024 году продолжится рост цен на&nbsp;все Невеселый прогноз. В 2024 году продолжится рост цен на все
Валютный прогноз&nbsp;&mdash; 2024. Какими будут курсы доллара, рубля и&nbsp;тенге Валютный прогноз — 2024. Какими будут курсы доллара, рубля и тенге
Цены в&nbsp;Кыргызстане. Что за&nbsp;год подорожало больше всего Цены в Кыргызстане. Что за год подорожало больше всего
С&nbsp;начала года курсы валюты в&nbsp;Кыргызстане остаются стабильными С начала года курсы валюты в Кыргызстане остаются стабильными
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России
19:00
Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, рождественский концерт и выставки