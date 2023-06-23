В Бишкеке проходит международный форум E-COMKG 2023 — выставка товарного бизнеса на крупнейших маркетплейсах мира.

На мероприятии с приветственным словом выступил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Фото 24.kg. В Бишкеке проходит форум с участием мировых маркетплейсов

«Рад приветствовать вас и выступить перед вами. Сегодня мы собрались, чтобы обменяться мнениями о развитии электронной коммерции. Надеюсь, что встреча поспособствует взаимовыгодному сотрудничеству. Развитие электронной коммерции в Кыргызстане имеет огромный потенциал для роста бизнеса, создания новых рабочих мест. Приглашаем инвесторов и предпринимателей со всех стран, чтобы построить будущее. Я готов поддерживать все ваши инициативы и всегда открыт к обсуждению, вместе мы сможем создать благоприятную среду для развития электронной коммерции», — подчеркнул он.

Чиновник также рассказал о роли искусственного интеллекта в мире и электронной коммерции. «Например, популярный маркетплейс подсказывает мне, что пора купить носки. Потом я замечаю, что мои нынешние уже действительно изношены», — поделился он своим опытом.

Отметим, что на форуме выступают создатели и представители масштабных маркетплейсов — Wildberries, Ozon, Amazon, AliExpress, Ebay и других.