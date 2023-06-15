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Экономика

На цифровизацию в Кыргызстане за пять месяцев выделено 146,8 миллиона сомов

В рамках цифровой трансформации Кыргызстана в 2023 году на «Цифровую экономику» предусмотрено 500 миллионов сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

За пять месяцев уже выделено 146,8 миллиона сомов. Отмечается также, что госорганами инициированы проекты решения кабинета министров на 349,3 миллиона сомов в рамках предусмотренных средств на цифровизацию, которые находятся на рассмотрении в администрации президента КР.

«По итогам пяти месяцев 2023 года распределены финансовые средства из республиканского бюджета на общую сумму 496,1 миллиона сомов. Остаток средств составляет 3,9 миллиона сомов. Вместе с тем сообщаем, что финансирование производится по мере поступления заявок от задействованных государственных органов», — подчеркнули в Минфине.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268144/
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