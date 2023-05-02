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Экономика

Цифра дня. 1,5 миллиарда сомов потратили за семь лет госорганы на праздники

С 2016 года государственные органы и компании объявили 9 тысяч 7 тендеров на проведение праздничных мероприятий и приобретение подарков на 1,5 миллиарда сомов. Это выяснили СМИ в своем дата-исследовании.

Эта сумма равна стоимости 350 двухкомнатных квартир в Бишкеке при цене в $50 тысяч. С 2016-го расходы на праздники и атрибуты для них росли практически пропорционально развитию самого портала. Исключением стал период пандемии коронавируса.

В 2020 году на эту статью расходов пришлось 154 миллиона сомов. В прошлом году на проведение праздников, покупку почетных грамот и сувениров объявлено конкурсов на 255 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/264628/
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