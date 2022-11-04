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Экономика

Контрабандные товары будут конфискованы вместе с транспортом

Налоговая служба проводит усиленную работу по пресечению неучтенного ввоза товаров на территорию страны с государств-членов ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В случае выявления фактов ввоза товаров без соответствующих разрешительных документов — сопроводительных накладных, электронных счетов-фактур (ЭСФ), электронных транспортно-сопроводительных накладных, справки о налоговой регистрации, ввозимый товар и транспортное средство, использованное для неучтенного перемещения товаров, будут конфискованы (изъяты).

«Призываем предпринимателей-импортеров при ввозе товаров строго придерживаться норм законодательства Кыргызстана по ввозу (импорту) товаров на территорию КР в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза», — обратились в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249946/
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