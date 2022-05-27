Обратный тренд. Доллар в Кыргызстане снова вернулся к отметке 85 сомов

Курс доллара в Кыргызстане за двое суток вырос сразу на 5 сомов и вернулся к отметке 85 сомов.

Сейчас обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают «американца» по 83,5-84,5 сома, продают — по 85 сомов. Сегодня за полдня он подорожал на 1 сом. При этом номинальный курс последние пять дней составляет 79,5 сома.

Вслед за долларом немного подрос и евро — на 2-3 сома. Сейчас его покупают по 88-89,5 сома, продают — по 90-90,5 сома. Официальный курс составляет 84,9179 сома.

Рубль покупают по 1,15-1,2 сома, продают — по 1,35-1,4 сома. Он в последнюю неделю практически не меняется. Номинальный курс установлен Национальным банком в 1,3401 сома.