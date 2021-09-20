Председателю профкома «Кумтор Голд Компани» запретили посещать рудник

Руководство «Кумтора» запретило председателю профкома ЗАО «Кумтор Голд Компани» Калысбеку Рыспаеву посещать рудник и другие объекты компании. Об этом журналистам он сообщил сам.

По данным Калысбека Рыспаева, помимо запрета посещения производственных объектов, временным внешним управляющим ЗАО «Кумтор Голд Компани» Тенгизом Болтуруком решено изъять рабочий кабинет профсоюза и служебную автомашину, находящуюся в собственности профкома. Он сказал, что руководство также отказывается удерживать и перечислять членские профсоюзные взносы.

Решение принято в связи с активной деятельностью профкома по отстаиванию трудовых прав работников. Калысбек Рыспаев

«Еще перед прежним руководством компании был поставлен вопрос перерасчета выплат работникам за время простоя в декабре 2019 года — январе 2020-го в результате схода горной массы на руднике «Кумтор», когда погибли двое работников. Аналогичное письмо с требованием перерасчета было направлено и в адрес временного внешнего управляющего. Руководство отказывается производить перерасчет», — рассказал он.

Лидер профсоюза добавил, что ставился вопрос оплаты времени нахождения работников в санитарно-обсервационных пунктах перед подъемом на вахту в период пандемии в размере среднемесячного заработка. Профкомом КГК поднимались вопросы о процедуре проведения медицинских осмотров для недопущения незаконного увольнения сотрудников, а также об условиях проведения аттестации работников компании для обеспечения справедливости и защиты их прав.

«Мы считаем, что притеснение профсоюзов вследствие выполнения ими своих прямых обязанностей по представлению интересов работников является недопустимым. Требуем восстановления нарушенных прав работников, иначе профком будет вынужден обратиться в соответствующие государственные органы и международные организации. При этом мы выступаем за стабильную, непрерывную и безопасную производственную деятельность компании», — отметил Калысбек Рыспаев.