Эрик Таранчиев: Чтобы минимизировать коррупцию, надо исполнять законы

«Чтобы в наших компаниях минимизировать коррупционную составляющую, нужно просто исполнять нормы действующего законодательства», — заявил сегодня во время круглого стола директор института корпоративного управления и развития Эрик Таранчиев.

По его словам, государственные предприятия не должны жить по отдельным нормам или внутренним документам правительства. Их нельзя исключить из действующих законов.

«Есть масса попыток правительства регулировать госпредприятия самостоятельно. В каком акционерном обществе с госдолей есть документ, устанавливающий требования по квалификации и опыту должностных лиц? А ведь это требование прописано в законе о рынке ценных бумаг. Оно обязательно в публичных компаниях. Если такого документа нет, то это позволяет ФУГИ навязывать свой подход к формированию совета директоров и других должностных лиц», — высказался Эрик Таранчиев.

Кроме того, он выступил за то, чтобы ко всем акционерам было единое отношение, и за развитие института корпоративного секретариата, который бы находился на уровне вице-президентов компании.