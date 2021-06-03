Султан Ахматов: Главное, не убрать документы, которые помогают бизнесу

«При подготовке новых Уголовного и Уголовного-процессуального кодексов важно не отрезать документы, которые помогают бизнесу», — заявил сегодня заместитель министра экономики и финансов Султан Ахматов во время круглого стола для обсуждения новых редакций кодексов в части декриминализации экономических преступлений.

По его словам, были приняты указы о защите собственности предпринимателей и инвесторов и дополнительных мерах защиты предпринимательства. Это были знаковые указы, которые показали, что государство обращает внимание на проблемы, которые есть.

«Все сдвинулось, процесс идет — не так быстро, как хотелось бы, но идет. Принцип гильотины сейчас работает, но важно не отрезать и те документы, которые помогают бизнесу. То, что помогает, должно работать», — сказал Султан Ахматов.

Он добавил, что госорганы и бизнес должны создать правовую базу, которая будет комфортна для бизнеса.