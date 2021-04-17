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Экономика

Благодаря упрощению процедур контроля на границе растет экспорт

Проведенные правительством мероприятия по оптимизации государственных видов контроля на пунктах пропуска дают положительные результаты. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

За первый квартал 2021 года объем экспортируемых товаров составил 648,2 тысячи тонн. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 71,2 процента. Без дублирующих мероприятий через пункты пропуска на экспорт отправлено 4 тысячи 584,1 тонны товаров (мясные субпродукты, овощи-фрукты, сухофрукты, орехи и минеральная вода) общей стоимостью 97,3 миллиона сомов.

В ГТС напомнили: постановлением кабмина установлено, что при экспорте товаров контроль санитарно-карантинной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности, все необходимые действия по подтверждению соблюдения запретов и ограничений будут производить только в местах таможенного оформления. Это значит, что прохождение этих видов контроля на пунктах пропуска на границе признали дублирующими мероприятиями.

Кабмин решил, что на границе не должно быть дополнительного контроля.

«Такие меры приняты для поддержки экспорта товаров, упрощения и оптимизации процедур на границах. Ведь раньше на пунктах пропуска проводился повторный контроль и регистрация ранее выданных документов. Это приводило к дополнительным временным издержкам для экспортеров», — подчеркнули в Таможенной службе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/190490/
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