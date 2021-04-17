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Экономика

Предприниматели могут работать по упрощенной схеме налогообложения

Индивидуальные предприниматели могут в добровольном порядке перейти на упрощенную систему налогообложения на основе налога с розничных продаж. Об этом сообщило правительство.

Речь о тех, кто раньше платил налог на основе добровольного патента и работал в торговых центрах, рынках и мелкой розничной сети. Ставка налога для индивидуальных предпринимателей, перешедших на такую систему налогообложения, устанавливается от полученной выручки.

Она будет составлять:

  • в первый год деятельности — 0 процентов (налог не взимается);
  • во второй год — 1 процент;
  • в третий год — 2 процента;
  • на четвертый год — 3 процента.

При приеме платежей в безналичной форме ставка налога уменьшается вполовину.

Для регистрации и работы по упрощенной системе налогообложения на основе налога с розничных продаж индивидуальному предпринимателю надо подать соответствующее заявление в налоговую по месту регистрации.

Кроме того, его деятельность должна отвечать нескольким требованиям. В частности, такие налогоплательщики не должны быть плательщиками НДС либо объем дохода за последние 12 месяцев не должен превышать размера регистрационного порога по НДС (8 миллионов сомов), а также осуществлять деятельность с обязательным применением ККМ-онлайн, в том числе могут применяться ККМ, являющиеся программным обеспечением.

«Упрощенная система налогообложения на основе налога с розничных продаж не применяется субъектами, оказывающими финансовые, страховые услуги, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, плательщиками акцизного налога, субъектами общественного питания, субъектами курортно-оздоровительной сферы, застройщиками жилья», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/190456/
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