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Экономика

В Минкультуры выявили нарушения на 30,2 миллиона сомов

По итогам аудита исполнения бюджета Министерства культуры, информации и туризма за 2019 год выявлены финансовые нарушения на общую сумму 30 миллионов 214,2 тысячи сомов. Об этом сообщили в Счетной палате.

Из этой суммы восстановлению подлежат 20 миллионов 663,4 тысячи сомов. В ходе аудита вернули 4 миллиона 298,2 тысячи сомов. Среди нарушений обнаружены недостача денег и материальных ценностей на 52,5 тысячи сомов.

Нарушения и недостатки в расходовании денег оцениваются в 28 миллионов 222,8 тысячи сомов.

В том числе необоснованные выплаты заработной платы составили 8 миллионов 926,5 тысячи сомов. Обнаружено списание материальных ценностей и денег на 12 миллионов 151 тысячу сомов, завышены объемы строительно-монтажных работ на 1 миллион 719,7 тысячи сомов, нецелевое использование госсредств — 817,7 тысячи сомов.

«Выявленные резервы и потери бюджета оцениваются в 14,5 миллиона сомов, из которых восстановлено 336 тысяч сомов. Нерационально использованные средства составили 14 миллионов 699 тысяч сомов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/190251/
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