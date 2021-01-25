Восстановиться после весеннего локдауна экономика Кыргызстана так и не смогла. Последовавшие за ним политические неурядицы и так и не открывшиеся границы усугубили ситуацию.

Кыргызстан с меньшими потерями пережил даже кризисы 1998 и 2008 годов.

Хуже было только в 1994 году, когда экономика страны рухнула на 20 процентов. Зафиксирован и инфляционный антирекорд. Рост цен по итогам 2020-го стал максимальным за последние пять лет.

Карантин больно ударил по ВВП

За январь-декабрь 2020-го объем ВВП Кыргызстана составил 598 миллиардов 344,5 миллиона сомов.

За 12 месяцев падение экономики достигло 8,6 процента.

За январь-март ВВП вырос на 1,5 процента. Но за последние восемь месяцев упал на 10,1 процента. По сравнению с ноябрем в декабре ВВП уменьшился еще на 0,7 процента. Падение экономики связано с сокращением показателей в промышленности, строительстве и сфере услуг.

«Отрасли товарного производства по сравнению с 2019 годом упали на 7 процентов. Падение показателей в отраслях, оказывающих услуги, по сравнению с январем-декабрем 2019 года составило 10 процентов», — рассказали в Национальном статистическом комитете.

При подсчете ВВП и его изменения по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров мы закупаем в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

В январе-декабре 2020 года в структуре ВВП наибольшая доля (46,3 процента) пришлась на отрасли, оказывающие услуги. По сравнению с прошлым годом показатель сократился на 0,2 процента.

Доля отраслей, производящих товары, увеличилась на 2,7 процента и составила 42,9 процента. Доля промышленности — 21,1 процента, что выше 2019-го на 2,1 процента.

Доля сельского хозяйство оценивается в 13,5 процента. В 2019-м показатель был выше на 1,8 процента.

Доля строительства по итогам года снизилась на 1,2 процента — до 8,3 процента.

Промышленность дышит на ладан

Сильнее всего коронавирусные ограничения и политические события октября сказались на промышленности Кыргызстана. Горнорудные предприятия только начинают запускаться, швейники практически остались без заказов извне.

По итогам 2020 года падение объемов промышленного производства составило 6,6 процента.

Снижение объемов в промышленности связано сокращением объемов производства нефтепродуктов (на 59,3 процента), текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 21,5 процента), деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности (на 13,2 процента).

Уменьшился выпуск резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 7 процентов), пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 6,6 процента), основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 4,4 процента), а также добычи полезных ископаемых (на 22,4 процента).

Объем промышленного производства, как и ВВП, подсчитывается по специальной методике. Она учитывает данные по производству в отдельных отраслях и уровень цен. Чтобы понять, какова на самом деле ситуация в секторе, мы перевели объем промышленного производства в доллары США.

Но есть и хорошие новости. Отечественный бизнес оказался живуч и быстро переквалифицировался, начав выпуск востребованных в условиях пандемии коронавируса товаров. В итоге за 12 месяцев этого года выросло производство фармацевтической (в два раза) и химической (на 39,6 процента) продукции.

Объем обеспечения электроэнергией, газом и паром возрос на 2,7 процента за счет роста производства, передачи и распределения электроэнергии на 1,5 процента, производства газа и распределения газообразного топлива — на 7,1 процента, обеспечения (снабжения) паром — на 12,6 процента.

Рекордный уровень инфляции

В январе-декабре 2020 года рост потребительских цен в целом по республике составил 9,7 процента. Это самый высокий показатель за последние пять лет. Максимальный рост цен (11,8 процента) зафиксирован в Таласской области. Это связано с резким повышением цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 23,5 процента).

В декабре 2020 года цены выросли на 2,3 процента во всех регионах республики. Максимальный рост цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 4,8 процента) зафиксирован в Оше. Во всех регионах республики зафиксировано повышение цен на непродовольственные товары за исключением Баткенской области (снижение на 0,1 процента).

Зарплаты растут в образовании

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в республике по итогам октября составила 17 тысяч 956 сомов.

В отличие от прошлого года она выросла во всех сферах, кроме предприятий и организаций сферы обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, операций с недвижимым имуществом, транспортной деятельности и хранения грузов, а также прочей обслуживающей деятельности.

По итогам 2020 года прожиточный минимум в стране составил 5 тысяч 358,53 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 785,43 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам ноября внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $5 миллиардов 100,9 миллиона, что на 19,2 процента меньше показателя 2019 года. Экспорт — $1 миллиард 796,5 миллиона (рост на 1,7 процента), импорт — $3 миллиарда 304,4 миллиона (падение на 27,3 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $2 миллиарда 144,4 миллиона.