Бизнес обсудил превентивные меры, чтобы не повторить ошибок первой волны COVID

«Бизнес с участием государства должен принимать превентивные меры, чтобы исключить повторения ошибок во время первой волны коронавируса», — заявил сегодня на встрече с представителями текстильной отрасли глава ГКПЭН Жыргалбек Сагынбаев.

По его словам, во время первой волны многие предприятия простаивали, испытывали трудности с поставками сырья. «Некоторые даже были вынуждены остановить производство. В сфере легкой промышленности работает много людей. Все они сейчас переживают за свою судьбу», — сказал Жыргалбек Сагынбаев.

«Мы сегодня встречаемся с представителями сектора, разговариваем, хотим что-то новое внести в работу. Уже предупреждают, что наступает новая фаза коронавируса. Мы должны скорректировать свои действия, поговорить на эту тему. Вчера я встречался с председателем Российско-Кыргызского фонда развития и Социального фонда. С РКФР мы пришли к пониманию, что нужно финансировать легкую промышленность. Низкие ставки РКФР должны использоваться в этой сфере. С председателем Соцфонда мы также обсуждали легкую промышленность. Общее понимание проблем отрасли есть. Они готовы садиться за стол переговоров и обсуждать», — подчеркнул Жыргалбек Сагынбаев.