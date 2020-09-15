В Бишкеке за 8 месяцев недобор по налогам и другим платежам

Мэр Бишкека Азиз Суракматов недоволен ходом цифровизации городских служб. Об этом он заявил накануне на плановом совещании, сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Градоначальник отметил, что бишкекчанам все еще сложно взаимодействовать с городскими службами, нет единого цифрового продукта, а муниципальные услуги стали «хождением по мукам».

Главе департамента городского хозяйства Нурлану Касымову предложили уволиться.

Кроме того, на совещании рассмотрели вопросы исполнения доходной части городского бюджета за 8 месяцев 2020 года. Глава финансового управления Умутжан Аманбаев сообщил, что фактически поступило 5 миллиардов 139,3 миллиона сомов, недобор по плану (6 миллиардов 17,5 миллиона сомов) составил 14,6 процента.

Основную часть доходов составляют налоговые поступления — 4 миллиарда 209,3 миллиона сомов, в бюджет не поступило 587 миллионов сомов.

Антирейтинг возглавила налоговая служба Свердловского района, здесь выполнение плана всего на 75 процентов.

Выпадение доходов связано с пандемией коронавируса и паузой в экономической деятельности.

Азиз Суракматов поручил устранить отрицательную тенденцию выпадения по налоговым сборам.

По неналоговым доходам на 1 сентября собрали 388,3 миллиона сомов при плане 679,4 миллиона сомов.

По линии управления земельных ресурсов (УЗР) — 229,4 миллиона сомов, управления муниципального имущества (УМИ) — 38 миллионов сомов. Им поручено усилить работу по сбору аренды за пользование земельными участками.

Вице-мэр по земельной и транспортной политике Азиз Алымкулов отметил, что договорные отношения с неплательщиками разорвут в одностороннем порядке, а задолженность взыщут в рамках правового поля.

Первый вице-мэр Алмаз Бакетаев предупредил, что корректировок по доходам в городской бюджет не будет. План нужно выполнять, потенциал есть.