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Экономика

Объемы переводов от кыргызстанских мигрантов упали почти в два раза

В апреле 2020 года мигранты перевели в Кыргызстан $76,3 миллиона, что в 1,88 раза меньше, чем в марте. Такие данные приводит Национальный банк страны.

По сравнению с апрелем 2019-го показатель снизился на $123,84 миллиона, или в 2,62 раза. Если сравнить объем переводов в апреле с данными за декабрь 2019 года, то снижение составит $138,6 миллиона, или 2,8 раза.

Всего за четыре месяца 2020-го в республику перечислили $534 миллиона. Это на $206,5 миллиона, или 28 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию — $517,3 миллиона. Из других государств в Кыргызстан перечислили еще $8,4 миллиона, из США — $6,7 миллиона.

По итогам апреля 2020-го наблюдался и отток денежных средств — $17,7 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $17,2 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в апреле 2020 года в Кыргызстан составил $58,6 миллиона.

Напомним, по итогам 2019-го объем денежных переводов в страну составил $2 миллиарда 407 миллионов. Из Кыргызстана в другие государства перечислили $554,5 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 852,5 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/155796/
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