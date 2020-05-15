Месторождения на юге Кыргызстана возобновят работу после снятия режима ЧС

Три месторождения в Ошской и Джалал-Абадской областях возобновят работу после снятия режима ЧС в Кыргызстане. Об этом на брифинге сообщил председатель Госкомитета промышленности энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов.

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По его словам, работы приостановили еще в начале года в связи с выездом в Китай руководства предприятий, инженерно-технических сотрудников и подрядчиков на зимние каникулы.

«Из-за ситуации с коронавирусом в стране они не могут въехать на территорию Кыргызстана. Это, безусловно, негативно повлияет на развитие горнодобывающей промышленности и на экономику страны», — сказал он.