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Экономика

В Кыргызстане установлены минимальные цены на водку

Постановлением правительства установлен минимальный размер цен на водку, произведенную в Кыргызстане.

Им предусмотрено, что с 1 января по 31 декабря 2020 года оптовая цена 0,5 литра водки составит 103 сома, а розничная — 112 сомов.

В следующем году минимальная цена должна составлять 114 и 123 сома соответственно. В 2022-м пол-литра водки будет стоить 125 сомов по оптовой цене и 134 сома в розницу, а в 2023-м — 136 и 145 сомов соответственно.

Документ вступает в законную силу с 22 января 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/140564/
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