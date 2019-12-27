Внедрение автоматизированной системы отпуска топлива отложили на полгода

Правительство Кыргызстана решило перенести сроки по внедрению некоторых компонентов фискализации налоговых процедур на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

До 1 апреля 2020 года продлили срок проекта по обязательному применению электронных счетов-фактур, до 1 июля 2020-го — проект по применению автоматизированной системы учета на автомобильных заправочных станциях.

Решение приняли для возможности безболезненного перехода на новые системы и поддержки субъектов предпринимательства. Сыграли свою роль и многочисленные обращения налогоплательщиков и проведенные рабочие встречи с представителями бизнес-сообщества.