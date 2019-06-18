Соглашение с Казахстаном по импорту бензина могут подписать на этой неделе

Соглашение с Казахстаном о беспошлинном импорте бензина может быть подписано уже на этой неделе. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике сообщил вице-премьер-министр Замирбек Аскаров.

По его словам, по этому вопросу создана специальная рабочая группа. Она до сих пор проводит переговоры. Сейчас они на финальном этапе. Члены рабочей группы с воскресенья находятся в Нур-Султане (Казахстан). Сегодня вечером они должны вернуться с окончательным решением.

«Ожидаем, что на этой неделе соглашение будет подписано. Мы ведем переговоры о том, чтобы только по железной дороге возить», — отметил Замирбек Аскаров.

Отметим, в начале июня первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов заявил журналистам, что республика может осуществить первую поставку ГСМ в Кыргызстан в июле.

Напомним, переговоры по возможным поставкам бензина из Казахстана в Кыргызстан ведут второй год. Ранее сообщалось, что споры вызвал пункт, которым Кыргызстану запрещалось экспортировать нефтепродукты.