В Кыргызстане планируют запустить механизм финансирования стартапов

Механизм финансирования стартап-проектов в Баткенской, Таласской и Нарынской областях реализуют Национальный банк, Российско-Кыргызский фонд развития и ОАО «Гарантийный фонд». Об этом сообщили в пресс-службе НБ КР.

По ее данным, инвестиционная поддержка на первоначальном этапе этих областей связана с необходимостью повышения уровня экономического развития с учетом сложных географических и климатических условий. Программа направлена на финансирование стартап-проектов по переработке сельхозпродукции местных производителей.

РКФР предусматривается выделить $1 миллион на финансирование стартап-проектов, которые равномерно распределят по трем областям.

«Каждая область получит около $350 тысяч. Минимальный порог кредитования по прямому финансированию составляет от $200 тысяч. В конкурсе смогут участвовать проекты стоимостью от $200 до $350 тысяч. Стартап-проекты дополнительно могут профинансировать за счет средств коммерческих банков, участвующих в программе», — говорится в сообщении.

Отличительной особенностью программы являются установление минимальных требований к залоговому обеспечению и отсутствие требований по безубыточной деятельности в течение трех лет. В рамках программы предусмотрели льготные условия: низкую процентную ставку (4 процента), срок финансирования до семи лет, льготный период по возврату денег (до 24 месяцев) и консультационную поддержку предпринимателей.

Вклад предпринимателя по условиям программы составляет не менее 15 процентов от суммы проекта. Это могут быть деньги и активы, задействованные в проекте.

«Гарантийный фонд» будет предоставлять гарантии предпринимателям, стартап-проекты которых будут отобраны для финансирования.