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В 2016 году Пекин принял 285 миллионов туристов

«Синьхуа» (Китай). В 2016 году город Пекин принял 285 миллионов отечественных и зарубежных туристов, что на 4,6 процента больше, чем в 2015-м.

 

Поступления от туризма по итогам 2016 года составили 502,1 миллиарда юаней ($74 миллиардов), увеличившись на 9 процентов.

 

По словам главы пекинского городского комитета по делам туризма Сун Юя, в 2016 году для туристической отрасли Пекина было характерно постоянное расширение масштабов. В настоящее время в городе действуют 504 звездочных отеля, 2117 туроператоров и более 41 тысячи лицензированных гидов.

 

В минувшем году Пекин также прилагал усилия для развития бизнес-туризма, включающего конгрессно-выставочный бизнес, ярмарки международной торговли и мероприятия по содействию культурным обменам.

 

В 2017 году китайская столица готовится обеспечить рост поступлений от туризма на 8,5 процента. На шопинг-туризм и общепит будет приходиться свыше 24 процентов от общего объема розничной торговли потребительскими товарами, отметил Сун Юй.

 

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0125/c31516-9171349.html
Ссылка: https://24.kg/bolshoj_tirazh/43830/
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