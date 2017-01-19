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В Узбекистане на 44 процента снизили цены на лекарства

«Подробно.uz» (Узбекистан). На начало 2017 года стоимость местных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выпускаемых к реализации по фиксированным ценам, снизилась на 44 процента. Об этом сообщил начальник Главного управления по контролю качества лекарственных средств и изделий медицинского назначения Министерства здравоохранения Хабибулло Жалилов.

 

Напомним, 31 октября 2016 года принято постановление президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему улучшению обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

 

«На вопрос о том, какую выгоду получит население от этого постановления, хочу привести одну цифру. Сравнительные таблицы на 2016 год и 2017-й выпускаемых к реализации по фиксированным ценам местных лекарственных средств и изделий медицинского назначения показывают, что цены местных лекарств снизились на 8-44 процента», – сказал Жалилов.

 

«Откровенно говоря, в последнее время участились случаи нарушения норм и правил при выдаче рецептов, назначения вместо местной продукции лекарственных средств импортного производства. Цены на лекарства в аптеках различались, что вызывало недовольство населения», – отметил он.

 

Постановление президента должно помочь в устранении таких случаев. Теперь оптовая и розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ввозимых по импорту, а также закупаемых у отечественных производителей, осуществляется с применением предельных торговых надбавок. Для оптовой реализации – в размерах не более 15 процентов от покупной стоимости, для розничной реализации – не более 20 процентов от оптовой цены.

 

К тому же ввели определенные цены более чем на 300 наименований социально значимых лекарственных средств. Эти цены назначаются ежеквартально Республиканской комиссией на основе анализа конъюнктуры мировых цен.

 

http://podrobno.uz/cat/obchestvo/v-minzdrave-zayavili-o-snizhenii-tsen-na-lekarstva-do-44/
Ссылка: https://24.kg/bolshoj_tirazh/43504/
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