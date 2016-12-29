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Скарлетт Йоханссон назвали самой кассовой актрисой мирового кинопроката года

ВВС (Великобритания). Журнал Forbes назвал Скарлетт Йоханссон «самой кассовой актрисой мирового кинопроката 2016 года». За последние 12 месяцев фильмы с ее участием, включая «Капитан Америка: Гражданская война» и фильм братьев Коэнов «Аве Цезарь!», совокупно собрали в мировом прокате $1,2 миллиарда.

 

 

Партнеры Йоханссон по фильму «Марвел» Крис Эванс и Роберт Дауни-младший делят второе место с $1,15 миллиарда каждый.

 

В прошлом году этот список возглавлял Крис Прэтт, а в 2014-м - Дженнифер Лоуренс.

 

Ежегодный список Forbes составляется на основании данных сборов мирового кинопроката по версии сайта Box Office Mojo.

 

При составлении списка не учитываются финансовые показатели в прокате анимационных фильмов, где использованы голоса известных актеров. «Самыми кассовыми актерами» могут стать лишь исполнители главных ролей в фильмах.

 

В пятерку самых кассовых артистов также вошли австралийская актриса Марго Робби, снявшаяся в успешном, но разгромленном критиками комедийном боевике «Отряд самоубийц», собравшем в прокате $749 миллионов, и Эми Адамс, снявшаяся в «Прибытии» и «Бэтмене против Супермена».

 

 

Британская актриса Фелисити Джонс дебютировала в списке в основном благодаря новым «Звездным войнам», вышедшим в прокат в этом месяце, но до того она снялась в фантастическом фильме «Голос монстра» и детективе-триллере «Инферно».

 

http://www.bbc.com/russian/news-38456348
Ссылка: https://24.kg/bolshoj_tirazh/42538/
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