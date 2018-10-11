Можно ВСЕ! Wi-Fi в учебных заведениях и удобный тариф для студентов от Beeline

Новый тарифный план под названием «Можно ВСЕ! 2.0» Beeline разработал специально для студентов. Учитывая потребности учащихся высших учебных заведений, компания запустила тариф с интернет-пакетом 8 гигабайт в неделю, безлимитным интернетом ночью, бесплатными звонками внутри сети и 10 бесплатными минутами на другие сети.

Запуск такого тарифного плана — часть масштабного проекта по упрощению доступа к технологиям и образовательным ресурсам. В рамках проекта, помимо упрощенного тарифа для студентов, Beeline обеспечивает университеты Кыргызстана бесплатным беспроводным интернетом.

На данный момент компания уже подключила к скоростному Wi-Fi 17 университетов и 3 колледжа, в числе которых все корпусы Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына, Бишкекского гуманитарного университета, КГТУ им. Раззакова, Международного университета Кыргызстана, Кыргызского экономического университета.

Образование — одно из ключевых направлений в нашей компании. Мы поставили перед собой цель — технически оснастить учебные заведения Кыргызстана для того, чтобы студенты беспрепятственно могли получать доступ к образовательным ресурсам. Ирина Хегай, руководитель службы развития архитектуры бизнес-приложений в ИТ Beeline.

«Сейчас молодым людям недостаточно учебных пособий, которые выдают в университетах. Они читают книги онлайн, разрабатывают проекты, обучаются в онлайн-университетах, и интернет — необходимый ресурс для развития и средство для коммуникации со всем миром. В ближайшее время мы будем работать над тем, чтобы установить Wi-Fi-роутеры в учебных заведениях на юге Кыргызстана, в Оше и Джалал-Абаде», — рассказала руководитель службы развития архитектуры бизнес-приложений в ИТ Beeline Ирина Хегай.

Представитель Бишкекского гуманитарного университета считает, что партнерство с телекоммуникационной компанией стратегически важно для вузов, так как оно позволяет создавать условия для учащихся.

«С компанией Beeline мы сотрудничаем уже в течение полугода, и в первую очередь наше партнерство базируется на техническом оснащении — установке Wi-Fi-роутеров во всех корпусах университета. Мы провели мониторинг, посмотрели на скорость интернета и, учитывая, что на сегодня Beeline лидирует в рейтинге мобильных операторов, решили сотрудничать на постоянной основе. Главное — нужно создавать условия для студентов, они должны пользоваться всевозможными благами, чтобы черпать нужную информацию. А сейчас, в век информационных технологий, как вы знаете, всю информацию мы получаем из интернета», — констатировал представитель БГУ Ялкун Даутов.

Он добавил, что первоначальная задача вуза — предоставление качественных образовательных услуг для студентов и создание необходимых условий.

«В контексте нашей миссии и наших задач мы также видим дальнейшее партнерство с компанией, так как хотим, чтобы наши студенты могли пользоваться услугами Wi-Fi и мобильными приложениями, чтобы у них был доступ к электронным библиотекам и образовательным ресурсам. Контент, на котором базируется наше партнерство, должен расширяться», — подчеркнул он.