О! поздравляет с праздником Нооруз и дарит праздничные скидки!

Коллектив Мобильного оператора О! искренне и от всей души спешит поздравить всех кыргызстанцев с праздником Нооруз!

В этот теплый весенний день мы желаем вам новых возможностей, новых идей, позитивных мыслей, обновления. Любви, здоровья и весны в душе!

Пусть с каждым днем добра и света в жизни будет больше. Желаем, чтобы в каждой семье дастарханы всегда были богатыми, а дома полными гостей. Пусть в ваших домах всегда звучит радостный смех, а в жизни всегда сопутствуют успех, достаток и удача.

Наш дружный коллектив ждет всех посетителей в сети магазинов O!Store, где по случаю праздника объявлена приятная скидка -21 процент на все аксессуары. Это могут быть чехлы на телефоны, защитные стекла, пленки, кольца-держатели, кабели, переходники, адаптеры и так далее. Скидка -21 процент будет действовать только один день во всей сети O!Store, а также при оформлении онлайн-заказа с сайта интернет-магазина OSTORE.KG.

С праздником!

С наилучшими пожеланиями,

Коллектив Мобильного оператора О!