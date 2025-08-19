Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка

Напоминаем, что оформить ОСАГО в приложении MegaPay намного выгоднее.
Услуга обязательного страхования автогражданской ответственности от ОАО «Государственная страховая компания» доступна онлайн прямо в вашем смартфоне — при оформлении полиса через MegaPay вы получаете 10 процентов кешбэка бонусами.
Как оформить полис
- Войдите в приложение MegaPay.
- Перейдите в раздел «Сервисы» → «Страхование» → «ОСАГО онлайн страхование».
- Выберите из списка «КыргызГосстрах».
- Ознакомьтесь с офертой и подтвердите согласие.
- Система автоматически покажет зарегистрированные на вас автомобили.
- Выберите нужное авто, внесите данные водителя, срок действия полиса и подтвердите платеж.
Важно: бонусы начисляются только при оплате с баланса телефона.
Защитите себя на дорогах — оформите ОСАГО онлайн и получите приятный бонус за пару минут.
MegaPay — удобно, надежно, с выгодой.
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.