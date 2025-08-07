Подключай eSIM от MEGA и получай 30 ГБ интернета бесплатно

Государственный оператор сотовой связи MEGAнапоминает абонентам: при активации нового номера на eSIM каждый пользователь получает 30 ГБ интернета в подарок.
Что нужно знать:
-
акция доступна только при первом подключении eSIM с новым номером;
-
бонус 30 ГБ начисляется единоразово и действует в течение 7 дней с момента подключения;
-
бонусные гигабайты можно использовать только при активном тарифе;
-
активировать eSIM и получить бонус можно через:
— центры продаж и обслуживания MEGA;
— мобильное приложение MEGA24.
Проверить остаток бонусного трафика можно в приложении MEGA24 или по USSD-команде *505#.
eSIM — это встроенная SIM-карта, позволяющая использовать мобильную связь без физического носителя.
Как подключить eSIM через приложение MEGA24:
-
установите приложение MEGA24 на свой смартфон;
-
выберите желаемый номер и тарифный план;
-
пополните баланс;
-
получите eSIM с выбранным тарифом и бонусом — 30 ГБ интернета.
Как проверить поддержку eSIM на устройстве:
-
Android: наберите *#06# и найдите строку с EID — это признак поддержки eSIM.
-
iPhone: все модели начиная с iPhone 13 поддерживают eSIM.
Полную информацию о подключении можно получить на официальном сайте оператора или в мобильном приложении MEGA24.
MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!
Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.