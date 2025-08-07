Подключай eSIM от MEGA и получай 30 ГБ интернета бесплатно

Государственный оператор сотовой связи MEGAнапоминает абонентам: при активации нового номера на eSIM каждый пользователь получает 30 ГБ интернета в подарок.

Что нужно знать:

акция доступна только при первом подключении eSIM с новым номером;

бонус 30 ГБ начисляется единоразово и действует в течение 7 дней с момента подключения;

бонусные гигабайты можно использовать только при активном тарифе;

активировать eSIM и получить бонус можно через:

— центры продаж и обслуживания MEGA;

— мобильное приложение MEGA24.

Проверить остаток бонусного трафика можно в приложении MEGA24 или по USSD-команде *505#.

eSIM — это встроенная SIM-карта, позволяющая использовать мобильную связь без физического носителя.

Как подключить eSIM через приложение MEGA24:

установите приложение MEGA24 на свой смартфон; выберите желаемый номер и тарифный план; пополните баланс; получите eSIM с выбранным тарифом и бонусом — 30 ГБ интернета.

Как проверить поддержку eSIM на устройстве:

Android: наберите *#06# и найдите строку с EID — это признак поддержки eSIM.

iPhone: все модели начиная с iPhone 13 поддерживают eSIM.

Полную информацию о подключении можно получить на официальном сайте оператора или в мобильном приложении MEGA24.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.