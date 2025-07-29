Bakai Bank не остался в стороне и поддержал Tuu Media. Будет новый концерт

Фестиваль был призван стать главным музыкальным событием лета, объединив любимых артистов и тысячи гостей в атмосфере музыки, вдохновения и единства. Мы понимаем чувства наших гостей и разделяем их. Мы хотим подарить зрителям эмоции, которых они ждали.

При поддержке Bakai Bank команда Tuu Media готовит новый концерт.

В знак уважения к каждому зрителю все, кто приобрел билет на Bir Tuugan Fest, билеты на Bakai Picnic будут без дополнительной оплаты. Мероприятие запланировано на ближайшее время, дата и место будут объявлены дополнительно на официальных страницах Bakai Bank и Tuu Media.

Этот концерт — не просто компенсация, а продолжение миссии банка и организаторов: быть рядом с людьми, поддерживать культуру и создавать пространство, где эмоции и доверие важнее всего.

Следите за обновлениями — и до встречи на новом концерте!

Bakai Bank — для того, что действительно важно.

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