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Бизнес

Бесплатные гигабайты интернета от MEGA всем абонентам в честь дня рождения

Государственный оператор сотовой связи MEGA с радостью отмечает свой 19-й день рождения вместе с вами! 

В честь этого знаменательного события 28 апреля каждому абоненту компания дарит бесплатные гигабайты интернета — 5, 10 и 20 гигабайт в зависимости от того, сколько лет вы обслуживаетесь в сети MEGA.

Узнайте, сколько лет вы в команде MEGA, и получите свои гигабайты в приложении Mega24 или набрав команду *400#.

Подарочный интернет будет доступен в течение семи дней при активном тарифе.

Открывайте новые горизонты онлайн-возможностей: смотрите любимые фильмы, наслаждайтесь музыкой, общайтесь с близкими и исследуйте мир интернета с MEGA!

Дорогие абоненты!
Вы — неотъемлемая часть нашей большой семьи, и мы благодарны вам за доверие. Спасибо, что выбираете MEGA — мы работаем для вас! Спешите подключить подарок и наслаждайтесь качественной связью от надежного оператора.

MEGA — выбирая лучшее!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/327563/
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