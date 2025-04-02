Запуск собственного бизнеса становится проще! Теперь индивидуальные предприниматели могут открыть счет онлайн в мобильном приложении MegaPay — без очередей, без бумажной волокиты и без визита в банк.
Процесс максимально удобен и занимает всего несколько минут:
- Скачайте MegaPay и пройдите идентификацию в приложении.
- Перейдите в раздел «Сервисы» и выберите «Банковские сервисы» → «Открытие ИП счета».
- Авторизуйтесь через Единую систему идентификации (ЕСИ).
- Заполните необходимые данные, и ваш счет будет открыт мгновенно!
Преимущества открытия ИП счета в MegaPay:
✔ Полностью онлайн — забудьте о посещении банка и бумажной волоките.
✔ Мгновенное открытие — процесс занимает всего несколько минут.
✔ Доступность 24/7 — открывайте счет в любое время и в любом месте.
✔ Простота и удобство — интуитивно понятный интерфейс приложения.
Скачайте приложение MegaPay уже сегодня и сделайте первый шаг к успешному бизнесу!
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.