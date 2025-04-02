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Бизнес

Открытие ИП счета онлайн в MegaPay — быстро, удобно, без визита в банк

Запуск собственного бизнеса становится проще! Теперь индивидуальные предприниматели могут открыть счет онлайн в мобильном приложении MegaPay — без очередей, без бумажной волокиты и без визита в банк.

Процесс максимально удобен и занимает всего несколько минут:

  1. Скачайте MegaPay и пройдите идентификацию в приложении.
  2. Перейдите в раздел «Сервисы» и выберите «Банковские сервисы» → «Открытие ИП счета».
  3. Авторизуйтесь через Единую систему идентификации (ЕСИ).
  4. Заполните необходимые данные, и ваш счет будет открыт мгновенно!

Преимущества открытия ИП счета в MegaPay:

✔ Полностью онлайн — забудьте о посещении банка и бумажной волоките.
✔ Мгновенное открытие — процесс занимает всего несколько минут.
✔ Доступность 24/7 — открывайте счет в любое время и в любом месте.
✔ Простота и удобство — интуитивно понятный интерфейс приложения.

Скачайте приложение MegaPay уже сегодня и сделайте первый шаг к успешному бизнесу!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/324679/
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