Запуск собственного бизнеса становится проще! Теперь индивидуальные предприниматели могут открыть счет онлайн в мобильном приложении MegaPay — без очередей, без бумажной волокиты и без визита в банк.

Процесс максимально удобен и занимает всего несколько минут:

Скачайте MegaPay и пройдите идентификацию в приложении. Перейдите в раздел «Сервисы» и выберите «Банковские сервисы» → «Открытие ИП счета». Авторизуйтесь через Единую систему идентификации (ЕСИ). Заполните необходимые данные, и ваш счет будет открыт мгновенно!

Преимущества открытия ИП счета в MegaPay:

✔ Полностью онлайн — забудьте о посещении банка и бумажной волоките.

✔ Мгновенное открытие — процесс занимает всего несколько минут.

✔ Доступность 24/7 — открывайте счет в любое время и в любом месте.

✔ Простота и удобство — интуитивно понятный интерфейс приложения.

Скачайте приложение MegaPay уже сегодня и сделайте первый шаг к успешному бизнесу!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.