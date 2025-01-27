MegaPay признан «Партнером года» Межбанковского процессингового центра

По итогам 2024 года мобильное приложение MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA удостоилось награды «Партнер года по продвижению продукта «Элкарт Pay» на торжественном мероприятии «Итоги года», организованном в честь 20-летия ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (МПЦ).

Церемония, приуроченная к юбилейной дате, собрала ведущих участников банковского и финансового сектора. В рамках мероприятия Межбанковский процессинговый центр подвел итоги работы за прошедший год и отметил вклад партнеров, сыгравших ключевую роль в продвижении и развитии национальной платежной системы «Элкарт».

MegaPay был отмечен за значительные достижения в популяризации решения «Элкарт Pay», способствующего увеличению удобства и доступности безналичных расчетов для граждан. Сервис продемонстрировал высокую эффективность в развитии цифровых технологий, поддерживая инновации и предлагая пользователям современные платежные инструменты.

Что такое «Элкарт Pay»?

«Элкарт Pay» представляет собой бесконтактную систему оплаты с помощью смартфона в POS-терминалах, поддерживающих бесконтактные транзакции. Система работает аналогично популярному Google Pay, но с преимуществом: возможность использовать виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в мобильном приложении MegaPay.

Напоминаем, что сейчас проходит акция от «Элкарт» и MegaPay «Плати одним касанием и открой для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ!», в рамках которой пользователи борются за ценные призы. Первый этап завершился успешно: большое количество участников приняли участие, выполняя условия акции, а самые активные уже получили свои подарки. Для участия необходимо совершать безналичные операции по платежным картам «MEGA ЭЛКАРТ», посредством бесконтактной оплаты через «Элкарт Pay» в POS-терминалах и оплаты товаров и услуг через NFC-стикеры, кольца или браслеты.

Мобильное приложение от государственного оператора сотовой связи MEGA гордится тем, что получило столь престижное признание. Это заслуга всей команды, а также результат тесного сотрудничества с Межбанковским процессинговым центром. В наступившем году MegaPay продолжит активно работать над развитием цифровых сервисов и повышением уровня комфорта для наших клиентов.