17:57
USD 87.45
EUR 91.77
RUB 0.88
Бизнес

MegaPay признан «Партнером года» Межбанковского процессингового центра

По итогам 2024 года мобильное приложение MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA удостоилось награды «Партнер года по продвижению продукта «Элкарт Pay» на торжественном мероприятии «Итоги года», организованном в честь 20-летия ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (МПЦ).

Церемония, приуроченная к юбилейной дате, собрала ведущих участников банковского и финансового сектора. В рамках мероприятия Межбанковский процессинговый центр подвел итоги работы за прошедший год и отметил вклад партнеров, сыгравших ключевую роль в продвижении и развитии национальной платежной системы «Элкарт».

MegaPay был отмечен за значительные достижения в популяризации решения «Элкарт Pay», способствующего увеличению удобства и доступности безналичных расчетов для граждан. Сервис продемонстрировал высокую эффективность в развитии цифровых технологий, поддерживая инновации и предлагая пользователям современные платежные инструменты.

Что такое «Элкарт Pay»?

«Элкарт Pay» представляет собой бесконтактную систему оплаты с помощью смартфона в POS-терминалах, поддерживающих бесконтактные транзакции. Система работает аналогично популярному Google Pay, но с преимуществом: возможность использовать виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в мобильном приложении MegaPay.

Напоминаем, что сейчас проходит акция от «Элкарт» и MegaPay «Плати одним касанием и открой для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ!», в рамках которой пользователи борются за ценные призы. Первый этап завершился успешно: большое количество участников приняли участие, выполняя условия акции, а самые активные уже получили свои подарки. Для участия необходимо совершать безналичные операции по платежным картам «MEGA ЭЛКАРТ», посредством бесконтактной оплаты через «Элкарт Pay» в POS-терминалах и оплаты товаров и услуг через NFC-стикеры, кольца или браслеты.

Мобильное приложение от государственного оператора сотовой связи MEGA гордится тем, что получило столь престижное признание. Это заслуга всей команды, а также результат тесного сотрудничества с Межбанковским процессинговым центром. В наступившем году MegaPay продолжит активно работать над развитием цифровых сервисов и повышением уровня комфорта для наших клиентов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/318064/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги первого этапа акции MegaPay и «Элкарт» подведены: успейте присоединиться
Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Оформить полис ОСАГО стало еще проще в MegaPay
Качество связи на высоте: MEGA модернизировала сеть в городах и селах КР
Сервис «Мой Дом — единая квитанция» теперь в MegaPay
Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!
Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Популярные новости
&laquo;Элдик Банк&raquo;: доступное жилье через накопительную ипотеку «Элдик Банк»: доступное жилье через накопительную ипотеку
&laquo;Газпром&raquo; планирует повысить цены на&nbsp;газ для россиян «Газпром» планирует повысить цены на газ для россиян
Администрация ТРЦ &laquo;ЦУМ&raquo; разъясняет ситуацию с&nbsp;арендой торговых площадей Администрация ТРЦ «ЦУМ» разъясняет ситуацию с арендой торговых площадей
Пусть мечта о&nbsp;своей квартире станет реальностью с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Пусть мечта о своей квартире станет реальностью с «Мой О!»
Бизнес
MegaPay признан &laquo;Партнером года&raquo; Межбанковского процессингового центра MegaPay признан «Партнером года» Межбанковского процессингового центра
Doscredobank наградил победителей акции &laquo;Отправляй, получай и&nbsp;подарки забирай!&raquo; Doscredobank наградил победителей акции «Отправляй, получай и подарки забирай!»
Администрация ТРЦ &laquo;ЦУМ&raquo; разъясняет ситуацию с&nbsp;арендой торговых площадей Администрация ТРЦ «ЦУМ» разъясняет ситуацию с арендой торговых площадей
2024-й&nbsp;&mdash; год медицинских чудес и&nbsp;достижений в&nbsp;турецкой сети клиник Acıbadem 2024-й — год медицинских чудес и достижений в турецкой сети клиник Acıbadem
27 января, понедельник
17:45
Минсельхоз КР потратит $4 миллиона на смету по водоснабжению более 100 сел Минсельхоз КР потратит $4 миллиона на смету по водоснаб...
17:44
Нацсовет по вопросам развития искусственного интеллекта создадут в Кыргызстане
17:41
MegaPay признан «Партнером года» Межбанковского процессингового центра
17:34
ОАО «Международный аэропорт «Манас» сменило название
17:22
В Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова вместо срубленных тополей посадят клены