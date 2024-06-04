Уникальное предложение для налогоплательщиков от MegaPay: ЭСФ в твоем смартфоне

Компания MEGA, 100 процентов акций которой принадлежит Государственному банку развития КР, продолжает динамично развивать мобильное приложение MegaPay.
Благодаря инновационным решениям MegaPay стало еще удобнее и функциональнее для налогоплательщиков. Впервые в Кыргызстане в мобильном приложении от MEGA доступна возможность просмотра списка электронных счетов-фактур (ЭСФ), выставленных налогоплательщиком, а также в его адрес. В MegaPay также можно принимать/отклонять ЭСФ.
Для этого необходимо:
- установить MegaPay или обновить его до последней версии (доступно для скачивания в App Store и Google Play);
- зайти во вкладку «Сервисы» и выбрать «ЭСФ — ГНС сервис»;
- авторизоваться через Единую систему идентификации (ЕСИ);
- загрузить токен, сгенерированный из Кабинета налогоплательщика (https://cabinet.salyk.kg), или загрузить файл с токеном.
Как сгенерировать токен в Кабинете налогоплательщика:
- перейдите в раздел «Генерация токена»;
- нажмите на кнопку «Сгенерировать токен».
Заполните данные для генерации токена:
- укажите срок действия токена;
- укажите агрегатор, через который будет использован токен;
- укажите системы, в которых будет использован токен;
- нажмите «Сохранить»;
- скачайте токен.
Готово!