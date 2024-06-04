Уникальное предложение для налогоплательщиков от MegaPay: ЭСФ в твоем смартфоне

Компания MEGA, 100 процентов акций которой принадлежит Государственному банку развития КР, продолжает динамично развивать мобильное приложение MegaPay.

Благодаря инновационным решениям MegaPay стало еще удобнее и функциональнее для налогоплательщиков. Впервые в Кыргызстане в мобильном приложении от MEGA доступна возможность просмотра списка электронных счетов-фактур (ЭСФ), выставленных налогоплательщиком, а также в его адрес. В MegaPay также можно принимать/отклонять ЭСФ.

Для этого необходимо:

установить MegaPay или обновить его до последней версии (доступно для скачивания в App Store и Google Play);

зайти во вкладку «Сервисы» и выбрать «ЭСФ — ГНС сервис»;

авторизоваться через Единую систему идентификации (ЕСИ);

загрузить токен, сгенерированный из Кабинета налогоплательщика (https://cabinet.salyk.kg), или загрузить файл с токеном.

Как сгенерировать токен в Кабинете налогоплательщика:

перейдите в раздел «Генерация токена»;

нажмите на кнопку «Сгенерировать токен».

Заполните данные для генерации токена:

укажите срок действия токена;

укажите агрегатор, через который будет использован токен;

укажите системы, в которых будет использован токен;

нажмите «Сохранить»;

скачайте токен.

Готово!

Вести свой бизнес c MegaPay — это удобно, просто и эффективно!