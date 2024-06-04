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Бизнес

Уникальное предложение для налогоплательщиков от MegaPay: ЭСФ в твоем смартфоне

Компания MEGA, 100 процентов акций которой принадлежит Государственному банку развития КР, продолжает динамично развивать мобильное приложение MegaPay.

Благодаря инновационным решениям MegaPay стало еще удобнее и функциональнее для налогоплательщиков. Впервые в Кыргызстане в мобильном приложении от MEGA доступна возможность просмотра списка электронных счетов-фактур (ЭСФ), выставленных налогоплательщиком, а также в его адрес. В MegaPay также можно принимать/отклонять ЭСФ.

Для этого необходимо:

  • установить MegaPay или обновить его до последней версии (доступно для скачивания в App Store и Google Play);
  • зайти во вкладку «Сервисы» и выбрать «ЭСФ — ГНС сервис»;
  • авторизоваться через Единую систему идентификации (ЕСИ);
  • загрузить токен, сгенерированный из Кабинета налогоплательщика (https://cabinet.salyk.kg), или загрузить файл с токеном.

Как сгенерировать токен в Кабинете налогоплательщика:

  • перейдите в раздел «Генерация токена»;
  • нажмите на кнопку «Сгенерировать токен».

Заполните данные для генерации токена:

  • укажите срок действия токена;
  • укажите агрегатор, через который будет использован токен;
  • укажите системы, в которых будет использован токен;
  • нажмите «Сохранить»;
  • скачайте токен.

Готово!

Вести свой бизнес MegaPay — это удобно, просто и эффективно!

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/295747/
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