Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал

В середине февраля 2024 года в Бишкеке выявили подпольный цех, выпускающий поддельные моющие средства. Типография печатала коробки, этикетки, наклейки на стиральные порошки и другие моющие средства известных марок. Производили их тут же.

Такая продукция могла нанести серьезный вред жизни и здоровью населения.

Ритейлеры Кыргызстана признаются: в последнее время столкнулись с тем, что на рынке стало много подделок. Да и сами покупатели все чаще жалуются, что порошок не стирает, а мыло кажется совсем не тем, за кого себя выдает.

Как понять, что тебе пытаются не продать контрафакт, редакции 24.kg рассказали специалисты крупнейшей компании-ритейлера в стране «Умай Групп».

Бытовая химия становится опасной

Иногда отличить фальсификацию от оригинала довольно сложно. Чаще всего подделывают алкоголь, мыломоющие средства, парфюмерию и косметику. И это самое опасное. Ведь за контрафактным порошком или мылом известной марки может скрываться продукт, который просто опасен для здоровья.

Чаще всего подделывают продукцию известных марок, которые выбирает множество покупателей.

Мыломоющие средства пытаются подделывать повсеместно. На первый взгляд они ничем, кроме цены, от оригинала не отличаются. Но это только на первый взгляд.

Алкоголь подделывают чаще всего также либо самых популярных марок, либо очень дорогой. Опасность отравиться возникает, даже если вы предпочитаете продукцию известных и дорогих марок.

Как себя защитить

Отличить контрафакт от оригинала возможно. Хотя и не так просто, как кажется на первый взгляд. С каждым годом мастера подделок становятся все изобретательнее.

Первое правило банально до безумия: не гонитесь за слишком низкими ценами. Да, возможность купить недорогой товар выглядит заманчиво. Но стоит ли ваше здоровье таких жертв?

Выбирайте проверенные магазины. Крупные ритейлеры, такие как сети магазинов компании «Умай Групп», никогда не станут рисковать здоровьем покупателей и своей репутацией. Фирма подходит ответственно к тому, что представлено на полках ее магазинов. Ритейлер «Умай Групп» уже 21 год работает на рынке Кыргызстана и представлен четырьмя сетями — Globus, SPAR, «Народный» и «Достор».

118 магазинов практически во всех регионах страны;

№ 14 в рейтинге крупнейших налогоплательщиков страны;

№ 4 в рейтинге крупнейших работодателей, № 1 среди коммерческих организаций;

все реализуемые товары сертифицированы.

При покупке любого товара внимательно смотрите на качество упаковки и шрифт, насколько качественно выполнен принт, как указан срок годности на товаре.

Стоит оценить упаковку. Чаще всего у оригинальной продукции она более плотная. На рынке Кыргызстана встречаются порошки, которые упакованы в целлофановую пленку. Она тоньше и издает характерные звуки.

Основное правило при покупке алкоголя — акцизная марка должна быть и должна быть наклеена ровно и не выглядеть так, будто ее недавно пытались отковырять.

То же самое касается и табачной продукции. Не ведитесь на варианты без акцизных марок. Качество у них может быть крайне сомнительное.

Требуйте сертификат

Компания «Умай Групп» заключает договор на поставку товаров в свои сети только после получения сертификата соответствия на предлагаемый к поставке товар.

«Умай Групп» всегда готова подтвердить наличие сертификатов соответствия на товары, представленные на полках магазинов Globus, «Народный», «Достор» и SPAR.

Во всех магазинах есть сертификат на продукцию. Покупатели могут легко с ними ознакомиться, обратившись к менеджеру любого магазина компании или в службу поддержки покупателей.

Будьте внимательны при покупках. Если есть хоть малейшие сомнения в качестве, сразу просите сертификат соответствия товара. Выбирайте проверенные места продаж, которые работают на рынке честно, прозрачно, согласно требованиям законодательства, и ответственно относятся к тому, что предлагают своему покупателю.

Пусть ваши покупки всегда будут выгодны и без рисков для здоровья!