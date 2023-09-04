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Бизнес

Первые в Кыргызстане: В ЦПО MEGA можно получить облачную цифровую подпись

С развитием цифровой экономики растет количество интеллектуальных продуктов и предложений, которые способны упростить и ускорить деловые процессы, связанные с передачей личной информации. Этими свойствами обладает облачная электронная подпись (ОЭП).

Теперь облачную электронную цифровую подпись можно получить и во всех 70 центрах продаж и обслуживания MEGA (ЦПО).

Компания MEGA стала первой среди операторов мобильной связи страны, предоставляющей данную услугу. Проект реализован совместно с ГП «Инфоком» при Министерстве цифрового развития КР.

Воспользоваться услугой могут как физические, так юридические лица.

ОЭП — это IT-продукт, который позволяет подписывать документы и проводить деловые операции в электронном формате. Основное отличие облачной ЭП состоит в отсутствии привязки к флеш-носителю (токену) и к рабочему месту. Электронная подпись содержит в себе цифровые символы, в которых хранится вся необходимая информация о ее владельце. С помощью цифровой подписи можно получить более 140 государственных услуг на портале «Түндүк»: сдать отчеты в Налоговую службу, получить справку о несудимости, взять справку об официальном статусе безработного, узнать данные налогоплательщика, проверить пенсионный статус, получить информацию о движимом и недвижимом имуществе, записаться к врачу и другое. Все эти услуги можно получить онлайн, не выходя из дома.

Электронная подпись имеет такое же юридически важное значение, как и бумаги, подписанные собственноручно.

В настоящее время в мобильном приложении «Түндүк» доступны следующие цифровые документы:

  • паспорт;
  • водительское удостоверение;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • свидетельство о рождении.

Преимущества использования ОЭП:

  • статус законного инструмента;
  • удаленное применение;
  • исключены риски потери или повреждения физического носителя;
  • высокая степень защиты.

Для получения ОЭП физическим лицам необходимо:

  • прийти в ближайший ЦПО MEGA;
  • предъявить паспорт (ID);
  • указать электронную почту и номер телефона, на который будут направлены логин и пароль;
  • заполнить форму согласия на обработку персональных данных.

Для получения ОЭП юридическим лицам необходимо при себе иметь:

  • соглашение о присоединении к регламенту удостоверяющего центра (УЦ) ГП «Инфоком» (скачать соглашение можно в разделе «Наш УЦ» на сайте https://infocom.kg/ru/pki/entity/ );
  • доверенность пользователя УЦ для представителей юридических лиц (скачать доверенность можно в разделе «Наш УЦ» на сайте https://infocom.kg/ru/pki/entity/ );

MEGA способствует цифровой трансформации страны!

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/274157/
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