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Бизнес

От Каракола до Джалал-Абада: коворкинг-центры Beeline расширяют географию

В современном мире, когда учебные и рабочие процессы все больше переходят в виртуальную среду, очень важно иметь доступ к нужным технологиям. Чтобы обеспечить кыргызстанцам такую возможность, компания Beeline Кыргызстан создает уникальные бесплатные пространства в разных городах страны.

Новый, четвертый по счету коворкинг-центр от Beeline появился и в Караколе. Сотовый оператор приглашает жителей и гостей города на официальное открытие коворкинг-центра, которое состоится 1 сентября в 13.00 по адресу: город Каракол, улица Гебзе, 120.

Удобное пространство с компьютерной техникой, офисной мебелью и доступом в интернет расположилось в здании Государственного музыкального училища имени Ыбрая Туманова. С сентября двери коворкинга будут открыты в будние дни с 9.00 до 18.00 и по субботам с 9.00 до 17.00. Воспользоваться услугами образовательного центра смогут все желающие, причем совершенно бесплатно.

Beeline напоминает, что для посещения доступны и остальные коворкинг-центры, два из которых находятся в Бишкеке и еще один в Джалал-Абаде:

  • коворкинг в КГТУ (Политех).

Адрес: город Бишкек, проспект Чингиза Айтматова, 66 (кабинет 246).

График работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00;

  • коворкинг на базе библиотеки № 9 имени Алыкула Осмонова.

Адрес: город Бишкек, проспект Чуй, 111.

График работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00;

  • коворкинг на базе Джалал-Абадской областной библиотеки.

Адрес: город Джалал-Абад, площадь Ленина, 20.

График работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

В каждом из этих центров созданы комфортные условия для работы или учебы. Они оснащены необходимым оборудованием и доступны для всех. Проводите время с пользой в коворкингах от Beeline!

Beeline: 25 лет возможностей для каждого!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/273750/
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