Айтишник или педагог: какие профессии интересуют молодых кыргызстанцев

Окончание учебного года уже не за горами, и вскоре многим выпускникам предстоит принять судьбоносное решение. Школьникам нужно выбрать свою будущую специальность и учебное заведение, где они будут ее изучать, а студентам — всерьез задуматься о карьере.

Чтобы узнать, кем хотят работать молодые люди, сотовый оператор Beeline Кыргызстан и общественное объединение Enactus Кыргызстан провели социальный опрос среди молодежи на тему выбора профессии. В нем приняли участие около 3 тысяч студентов и школьников из разных регионов страны.

Как показал опрос, семеро из десяти респондентов уже определились с выбором будущей профессии. Среди молодежи Кыргызстана наиболее популярны направления в сферах информационных технологий, педагогики и медицины.

Далее по степени востребованности следуют такие профессии, как дизайнер, экономист/финансист, лингвист, предприниматель, юрист, психолог, архитектор и сотрудник силовых структур.

На вопрос о факторах, повлиявших на выбор профессии, почти половина опрошенных ответили, что приняли решение самостоятельно, без посторонней помощи и подсказок. Каждый четвертый респондент заявил, что сделал свой выбор под влиянием родителей. В меньшей степени сыграли роль встречи с представителями профессий и учебных заведений, учителя в школе, друзья, а также реклама и СМИ.

Более 40 процентов опрошенных выбрали профессию, исходя из своих интересов и хобби. Каждый пятый — на основании своих навыков. Каждый седьмой учитывал популярность профессии за рубежом, в то время как лишь немногие рассматривали ее востребованность на отечественном рынке труда.

Почти половина респондентов выбирают университеты Кыргызстана. Значительная часть опрошенных (29 процентов) хотят учиться в зарубежных вузах. Около 4 процентов молодых людей не заинтересованы в получении высшего образования.

Большинство респондентов надеются в будущем открыть собственный бизнес, каждый третий предпочитает фриланс, и только около 8 процентов опрошенных выбрали вариант наемного труда. Что же касается предпочитаемого места работы, то наиболее популярными оказались образовательные учреждения, сотовые операторы, IT-компании, строительные фирмы и неправительственные организации. При этом на первое место ставят комфортные условия работы и высокую заработную плату.

Подавляющее большинство молодых людей (более 70 процентов) уверены в своем решении и считают, что будут работать по выбранной специальности. Многие участники опроса убеждены, что выбор профессии должен быть основан на личных интересах и навыках.

По мнению половины опрошенных, на достижение успеха в жизни больше всего влияет хорошее образование. Также при ответе на этот вопрос часто перечисляли такие факторы, как личная мотивация, упорный труд, целеустремленность, тяга к учебе и любовь к своей работе. Лишь немногие, около 6 процентов, считают залогом успешного будущего наличие связей.

— В целом результаты опроса говорят о том, что молодежь Кыргызстана достаточно серьезно относится к выбору профессии, — отметили в компании Beeline. — Это важное решение, от которого зависит вся дальнейшая жизнь. Конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы светлые молодые умы оставались в республике и трудились на благо родины. Поэтому Beeline Кыргызстан уделяет особое внимание образовательным проектам и обучению молодого поколения, открывая для них лучшие перспективы трудоустройства в стране.