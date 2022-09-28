Подключайте интернет до 100 Мбит/с + ТВ от Saima всего за 580 сомов в месяц

Подключайте пакет услуг Saima Telecom, который включает домашний интернет + интерактивное ТВ, и получите скидку 55 процентов на абонентскую плату за три месяца обслуживания.

Оцените все преимущества Saima всего за 580 сомов в месяц и получите:

высокоскоростной интернет до 100 Мбит/с;

интерактивное ТВ: 200+ телеканалов;

тысячи кинофильмов и сериалов в домашних кинотеатрах START и O!Кино;

БЕСПЛАТНОЕ подключение;

БЕСПЛАТНУЮ ТВ-приставку и/или Wi-Fi роутер в ответственное хранение.

Предложение действует только для новых абонентов в зоне охвата: в Бишкеке, в селах Чуйской области, в городах Оше, Токтогуле, Кочкор-Ате, Караколе, Нарыне, Таласе, Базар-Коргоне, Кызыл-Кие и в селе Ат-Баши.

Обладатели приставки смогут пользоваться всеми возможностями интерактивного телевидения — «управление просмотром» (пауза, перемотка, просмотр с начала, архив передач), включать видео с YouTube на большом экране, выбирать нужный язык и смотреть видеоконтент с трех разных устройств благодаря функции «мультискрин».

Звоните прямо сейчас или пишите в WhatsApp/Telegram по номеру 0708 909 000, операторы работают круглосуточно.

Или оставьте заявку на подключение на сайте saimatelecom.kg, в любом магазине O!Store Мой О!» в разделе Saima Telecom.

Акция проводится до 30 ноября 2022 года. Скидка 55 процентов действует три месяца на тарифе «Включай Saima 100 Мбит/с+O!TV». После окончания акции в действие вступают стандартные условия тарифа (1 тысяча 280 сомов в месяц). Акция не распространяется на жителей сел Милянфан, Ивановка, Александровка и жилмассивы «Ак-Ордо» и «Ала-Тоо 3».

Узнайте список районов, где возможно бесплатное подключение, а также приобретение Wi-Fi роутера в ответственное хранение в контакт-центре по номерам: 0708 909 000, 0554 909 900.

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