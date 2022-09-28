01:54
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Бизнес

«Умай Групп». Как стать частью успешной команды

Знаете ли вы, что «Умай Групп» не только крупнейший отечественный сетевой оператор, управляющий розничными сетями Globus, «Народный» и «Достор», но и самый крупный частный работодатель Кыргызстана.

Коллектив торговой сети, история которой начиналась 20 лет назад с одного магазина, сегодня насчитывает больше 4 тысяч человек. Неизменными остаются ценности, главная из которых — забота о людях. Стремительно развиваясь и создавая новые рабочие места, команда «Умай Групп» ценит личный вклад, взаимоуважение и профессионализм каждого ее участника, стремление развиваться и становиться лучше.

HR-директор компании Нураим Айбашова рассказала о принципах, которыми она руководствуется при подборе персонала, и о том, как стать частью единой команды.

Главная ценность компании — это люди

Трудоустройство в компанию происходит с соблюдением всех норм и правил Трудового кодекса и социальных гарантий. Сотрудники «Умай Групп» одни из самых защищенных на рынке труда Кыргызстана.

«У нас нет и не может быть такого понятия, как «зарплата в конверте» без обязательных социальных отчислений или неоплачиваемый отпуск. В случае болезни нашим сотрудникам оформляется официальный больничный лист. Человеку не нужно думать о том, как он проживет следующий месяц или не лишится ли он из-за болезни рабочего места. Предусмотрены и бонусы. Например «Выслуга лет», с каждым отработанным годом зарплата сотрудника увеличивается на 5 процентов. Для сотрудников предусмотрено бесплатное питание. Разработаны корпоративные скидки до 30 процентов на продукцию собственного производства», — говорит Нураим Айбашова.

Компания вносит значительный вклад в развитие рынка труда республики, в том числе создавая новые рабочие места в регионах.

На сегодняшний день торговые сети «Умай Групп» — это более 90 магазинов по всей стране.

«Не секрет, что в областях и отдаленных районах республики достаточно сложно найти работу с достойными условиями труда. Мы набираем персонал в наши магазины из числа местных жителей. Наши люди не должны искать счастья на чужбине, они заслуживают того, чтобы достойно жить, работать и развиваться у себя на родине», — считает HR-директор компании Нураим Айбашова.

Нет ничего невозможного

Еще одна отличительная черта «Умай Групп» — реальная возможность карьерного роста. Вы будете удивлены, но все нынешние менеджеры магазинов торговых сетей Globus, «Народный» и «Достор» когда-то пришли в компанию на позицию кассиров или продавцов.

«Тех же принципов мы придерживаемся и при наборе сотрудников в центральный офис. 90 процентов вакансий закрываются нами из внутреннего резерва кадров.

Нынешний исполнительный директор «Умай Групп» также пришел в компанию в 2007 году на позицию менеджера одного из магазинов.

Имея желание, любой наш сотрудник может стать топ-менеджером. Мы ценим в людях личный вклад, взаимоуважение и профессионализм каждого, стремление развиваться и становиться лучше. Именно поэтому мы одна команда», — объясняет Нураим Айбашова.

Для развития профессиональных навыков сотрудников предусмотрена бесплатная программа обучения и повышения квалификации, включающая в себя различные курсы и тренинги.

«Осмелюсь заявить, что «Умай Групп» — это, пожалуй, единственная компания в Кыргызстане, в которую вы можете устроиться, не имея опыта, и при этом добиться больших высот. И даже если человек и дня не проработал в сфере торговли, он сможет пройти бесплатное обучение в нашем учебном центре. Его научат всем необходимым азам — работе с клиентами, товарами, кассой. Создадут все условия, чтобы он начал развиваться. Мы современная и технологичная компания, которая постоянно следит за тенденциями в сфере торговли и работает над тем, чтобы с каждым днем становиться лучше и идти в ногу со временем», — заключила Нураим Айбашова.

Компания «Умай Групп» продолжает работать над развитием торговых сетей, внедрением в Кыргызстане принципов цивилизованного формата розничной торговли, поддержкой отечественных производителей, формированием защищенного рынка труда и подготовкой профессиональных кадров.

Если вы хотите стать частью команды «Умай Групп», вы можете сделать это, отправив резюме на почту resume@market.kg

Уточнить требования и другие детали о трудоустройстве можно, обратившись по контактным номерам: 0701110434, 0701110439.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/246260/
просмотров: 6615
Версия для печати
Материалы по теме
«Умай Групп» в Новый год с любимыми покупателями. Спасибо, что выбираете нас!
Теперь и сузакцы знают: ДА, в Globus цены низкие всегда!
20 октября открылся 20-й магазин сети с дружелюбными ценами «Достор»
Сеть «Достор» продолжает расширяться. В Бишкеке открылся еще один магазин
Первый в регионе. В Таласе открылся магазин Globus
SPAR теперь на Иссык-Куле. Второй супермаркет сети открылся в Балыкчи
Международная сеть супермаркетов SPAR открылась в Кыргызстане
Что принесет с собой в Кыргызстан международная сеть супермаркетов SPAR
Уже 15! Сеть дискаунтеров «Достор» продолжает расширяться
«Умай групп» и Антимонопольная служба на страже прав потребителей
Популярные новости
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Бизнес
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
5 февраля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 февраля, воскресенье
21:39
Сверхвысокий небоскреб построит в Дубае компания Mercedes-Benz
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 февраля: в Бишкеке снег не ожидается
19:57
Авария на ТЭЦ. В школах и детсадах сохраняется формат обучения в режиме онлайн
19:00
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, концерт и выставки
16:00
Чудаки парковки. В Бишкеке авто ставят на тротуарах и зебрах, мешая пешеходам