«Умай Групп». Как стать частью успешной команды

Знаете ли вы, что «Умай Групп» не только крупнейший отечественный сетевой оператор, управляющий розничными сетями Globus, «Народный» и «Достор», но и самый крупный частный работодатель Кыргызстана.

Коллектив торговой сети, история которой начиналась 20 лет назад с одного магазина, сегодня насчитывает больше 4 тысяч человек. Неизменными остаются ценности, главная из которых — забота о людях. Стремительно развиваясь и создавая новые рабочие места, команда «Умай Групп» ценит личный вклад, взаимоуважение и профессионализм каждого ее участника, стремление развиваться и становиться лучше.

HR-директор компании Нураим Айбашова рассказала о принципах, которыми она руководствуется при подборе персонала, и о том, как стать частью единой команды.

Главная ценность компании — это люди

Трудоустройство в компанию происходит с соблюдением всех норм и правил Трудового кодекса и социальных гарантий. Сотрудники «Умай Групп» одни из самых защищенных на рынке труда Кыргызстана.

«У нас нет и не может быть такого понятия, как «зарплата в конверте» без обязательных социальных отчислений или неоплачиваемый отпуск. В случае болезни нашим сотрудникам оформляется официальный больничный лист. Человеку не нужно думать о том, как он проживет следующий месяц или не лишится ли он из-за болезни рабочего места. Предусмотрены и бонусы. Например «Выслуга лет», с каждым отработанным годом зарплата сотрудника увеличивается на 5 процентов. Для сотрудников предусмотрено бесплатное питание. Разработаны корпоративные скидки до 30 процентов на продукцию собственного производства», — говорит Нураим Айбашова.

Компания вносит значительный вклад в развитие рынка труда республики, в том числе создавая новые рабочие места в регионах.

На сегодняшний день торговые сети «Умай Групп» — это более 90 магазинов по всей стране.

«Не секрет, что в областях и отдаленных районах республики достаточно сложно найти работу с достойными условиями труда. Мы набираем персонал в наши магазины из числа местных жителей. Наши люди не должны искать счастья на чужбине, они заслуживают того, чтобы достойно жить, работать и развиваться у себя на родине», — считает HR-директор компании Нураим Айбашова.

Нет ничего невозможного

Еще одна отличительная черта «Умай Групп» — реальная возможность карьерного роста. Вы будете удивлены, но все нынешние менеджеры магазинов торговых сетей Globus, «Народный» и «Достор» когда-то пришли в компанию на позицию кассиров или продавцов.

«Тех же принципов мы придерживаемся и при наборе сотрудников в центральный офис. 90 процентов вакансий закрываются нами из внутреннего резерва кадров.

Нынешний исполнительный директор «Умай Групп» также пришел в компанию в 2007 году на позицию менеджера одного из магазинов.

Имея желание, любой наш сотрудник может стать топ-менеджером. Мы ценим в людях личный вклад, взаимоуважение и профессионализм каждого, стремление развиваться и становиться лучше. Именно поэтому мы одна команда», — объясняет Нураим Айбашова.

Для развития профессиональных навыков сотрудников предусмотрена бесплатная программа обучения и повышения квалификации, включающая в себя различные курсы и тренинги.

«Осмелюсь заявить, что «Умай Групп» — это, пожалуй, единственная компания в Кыргызстане, в которую вы можете устроиться, не имея опыта, и при этом добиться больших высот. И даже если человек и дня не проработал в сфере торговли, он сможет пройти бесплатное обучение в нашем учебном центре. Его научат всем необходимым азам — работе с клиентами, товарами, кассой. Создадут все условия, чтобы он начал развиваться. Мы современная и технологичная компания, которая постоянно следит за тенденциями в сфере торговли и работает над тем, чтобы с каждым днем становиться лучше и идти в ногу со временем», — заключила Нураим Айбашова.

Компания «Умай Групп» продолжает работать над развитием торговых сетей, внедрением в Кыргызстане принципов цивилизованного формата розничной торговли, поддержкой отечественных производителей, формированием защищенного рынка труда и подготовкой профессиональных кадров.

Если вы хотите стать частью команды «Умай Групп», вы можете сделать это, отправив резюме на почту resume@market.kg





Уточнить требования и другие детали о трудоустройстве можно, обратившись по контактным номерам: 0701110434, 0701110439.