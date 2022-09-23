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Бизнес

KMI объявляет конкурс на реконструкцию рыбной фермы

Корейский институт развития морского и рыбного хозяйства (KMI) объявляет открытый конкурс среди местных компаний в рамках проекта ОПР (ODA) в Кыргызской Республике по строительству Кыргызского национального центра аквакультур и укреплению потенциала. Заинтересованные компании просим отправлять заявки на участие в конкурсе по адресу odacenter@kmi.re.kr.

  • Описание проекта: реконструкция Тонской рыбной фермы в Иссык-Кульской области.
  • Начало проекта: сентябрь 2022 года.
  • Требования к участникам конкурса: компании, имеющие лицензии для проведения строительно-отделочных работ по обустройству интерьера и экстерьера здания.

Для получения других сведений (например, подробный объем работ и так далее) обращайтесь по адресу odacenter@kmi.re.kr.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/246129/
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