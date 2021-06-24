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Бизнес

Переход бизнеса на онлайн-кассы с 1 июля 2021 года: поможет «О!Касса»

С 1 июля 2021 года Кыргызстан переходит на новые стандарты использования ККМ. Закон обязывает организации и предпринимателей при расчетах использовать контрольно-кассовую технику, соответствующую новым техническим требованиям, с возможностью передачи фискальных данных с кассы в Налоговую службу в режиме онлайн. Для этого между пользователем кассы и налоговой нужен посредник — оператор фискальных данных (ОФД).

ОсОО «НУР Телеком» оказывает услуги по обработке, хранению и передаче фискальных данных в налоговую с соблюдением всех правил и требований законодательства через инновационный сервис «О!Касса». Это приложение не просто выполняет все функции обычного кассового аппарата, но и обладает массой дополнительных преимуществ, кроме того, его можно использовать на любом устройстве: ноутбуке, планшете или смартфоне.

Оформляйте договор с ОсОО «НУР Телеком» на оказание услуг ОФД сейчас и пользуйтесь приложением «О!Касса» совершенно бесплатно до 31 августа 2021 года.

Преимущества онлайн-сервиса «О!Касса»:

  • Прозрачность: вы видите подробную статистику по продажам, товарам, сменам и кассирам.
  • Мобильность: вы можете управлять продажами со смартфона из любой точки мира, контролировать работу сотрудников, продажи, время открытия и закрытия смены, деньги в кассе, возвраты и другую информацию.
  • Удобство: электронный чек можно выслать клиенту на почту, в любой мессенджер, а при необходимости распечатать на мобильном принтере.

Основные функции ОФД:

  • онлайн-обработка информации о проведенных через ККМ расчетах;
  • оперативная передача в ГНС сведений, полученных через ККМ;
  • обеспечение сохранности данных;
  • информирование ГНС о заключении и расторжении договоров с предпринимателями на обслуживание.

Начать пользоваться сервисом можно, скачав приложение «О!Касса» и заключив договор в любом магазине O!Store. Ознакомиться с необходимым перечнем документов можно на сайте.

Скачать и установить приложение «О!Касса» можно по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/198801/
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