Кто выиграл Hyundai Sonata? Итоги лотереи «Весенний драйв»

31 мая состоялся финальный розыгрыш в рамках лотереи «Весенний драйв», где были разыграны 24 смартфона и третий автомобиль — Hyundai Sonata 2021 года.

Обладательницей нового авто стала швея из Джалал-Абадской области Дүйшөнбек кызы Жыпаркүл. Сейчас Жыпаркүл вместе с супругом проживает в Бишкеке и воспитывает трех дочерей. Подробнее в видео.

«Мы знали, что проводится лотерея, но значения не придавали. У меня было шесть билетов, и я вообще не верила, что можно выиграть. Эмоции переполняют, я очень рада. Спасибо огромное компании О!», — поделилась победительница.

«Когда жена сообщила, что выиграла, я не поверил, честно говоря. Только сейчас, когда документы в руках, чувствую радость. Я просто счастлив, слов нет!» — добавил супруг Алишер Уркумбаев.

Всего за время проведения лотереи было выдано почти 12 миллионов билетов.

Двести кыргызстанцев стали обладателями стильных смартфонов, а трое участников выиграли автомобили Hyundai. Среди победителей — жители разных уголков нашей страны: Бишкека, Оша, Джалал-Абада, Каракола, Таласа и других городов и сел.

Фото счастливых победителей размещены на сайте drive.o.kg.

Отметим, согласно правилам лотереи, победитель может обратиться к организатору за получением приза в течение трех месяцев.

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Официальный партнер розыгрыша — «Hyundai Центр Кыргызстан».

Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021. Период проведения — с 07.03.2021 по 31.05.2021. Все смартфоны сертифицированы. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.