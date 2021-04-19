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Бизнес

Корпоративная связь MegaCom: новейшие технологии общения и обмена данными

Мобильный оператор MegaCom строит свой бизнес на основе безупречного отношения к клиентам. На сегодня выбор в пользу ЗАО «Альфа Телеком» сделали более 3 тысяч 500 ведущих компаний страны, международных организаций, госструктур, дипмиссий и так далее.

Отдел по работе с корпоративными и VIP-клиентами MegaCom обеспечивает квалифицированное и качественное обслуживание и решение всех возникающих вопросов клиентов в кратчайшие сроки.

Выбирая компанию MegaCom в качестве своего партнера, корпоративные абоненты приобретают возможность оперативного ведения бизнеса с помощью новейших технологий общения и обмена данными. Мы гарантируем клиентам:

  • качественную связь на всей территории Кыргызстана;
  • прозрачную выгодную тарификацию звонков по стране и за рубежом;
  • высококлассный сервис, индивидуальный подход и оперативность в решении любых вопросов;
  • удобную форму расчетов;
  • дополнительные услуги и тарифные опции, позволяющие сократить расходы;
  • международную связь и роуминг в 177 странах мира;
  • грамотный и профессиональный менеджмент. 

MegaCom предлагает корпоративным и VIP-клиентам уникальные услуги, которые позволят развивать бизнес, экономить время и оптимизировать работу офиса в любой точке Кыргызстана.

Воспользовавшись услугой «Организация телефонии через SIP», корпоративные клиенты могут организовать собственный полноценный многоканальный кол-центр, который позволит принимать и совершать вызовы по любым направлениям, передавать данные и обмениваться мультимедийным контентом. 

Услуга «Мобильный офис» предоставляет партнерам возможность защищенного удаленного доступа к информационным ресурсам компании клиента через сеть MegaCom с использованием технологии пакетной передачи данных. С ее помощью корпоративные клиенты могут:

  • организовать защищенное беспроводное подключение и контроль работы удаленных торговых точек, транспорта и оборудования компании (банкоматов, платежных терминалов, датчиков, GPS-трекеров, систем безопасности и счетчиков, торговых и игровых автоматов, а также другого телеметрического оборудования) для обмена данными между клиентом и компанией;
  • предоставить сотрудникам, работающим вне офиса, безопасный и полностью контролируемый удаленный доступ к корпоративным информационным ресурсам (интранет-сайтам, базам данных, файловым хранилищам, корпоративной почте, приложениям) и сети интернет;
  • контролировать доступ сотрудников компании к различным ресурсам.

Услуга «Интернет по выделенному каналу» предусматривает организацию выделенных каналов связи посредством ВОЛС и радиорелейного оборудования высочайшего класса. При этом компания MegaCom предлагает гарантированную скорость передачи данных по миру и KG-зоне.

Услуга «Единая корпоративная сеть» позволяет объединить мобильные телефоны сотрудников клиента и стационарное оборудование, установленное в офисе, в единую сеть. 

Подробнее об условиях подключения к корпоративной связи, тарификации и дополнительных услугах читайте на официальном сайте MegaCom
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/190696/
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