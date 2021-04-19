Корпоративная связь MegaCom: новейшие технологии общения и обмена данными

Мобильный оператор MegaCom строит свой бизнес на основе безупречного отношения к клиентам. На сегодня выбор в пользу ЗАО «Альфа Телеком» сделали более 3 тысяч 500 ведущих компаний страны, международных организаций, госструктур, дипмиссий и так далее.

Отдел по работе с корпоративными и VIP-клиентами MegaCom обеспечивает квалифицированное и качественное обслуживание и решение всех возникающих вопросов клиентов в кратчайшие сроки.

Выбирая компанию MegaCom в качестве своего партнера, корпоративные абоненты приобретают возможность оперативного ведения бизнеса с помощью новейших технологий общения и обмена данными. Мы гарантируем клиентам:

качественную связь на всей территории Кыргызстана;

прозрачную выгодную тарификацию звонков по стране и за рубежом;

высококлассный сервис, индивидуальный подход и оперативность в решении любых вопросов;

удобную форму расчетов;

дополнительные услуги и тарифные опции, позволяющие сократить расходы;

международную связь и роуминг в 177 странах мира;

грамотный и профессиональный менеджмент.

MegaCom предлагает корпоративным и VIP-клиентам уникальные услуги, которые позволят развивать бизнес, экономить время и оптимизировать работу офиса в любой точке Кыргызстана.

Воспользовавшись услугой «Организация телефонии через SIP», корпоративные клиенты могут организовать собственный полноценный многоканальный кол-центр, который позволит принимать и совершать вызовы по любым направлениям, передавать данные и обмениваться мультимедийным контентом.

Услуга «Мобильный офис» предоставляет партнерам возможность защищенного удаленного доступа к информационным ресурсам компании клиента через сеть MegaCom с использованием технологии пакетной передачи данных. С ее помощью корпоративные клиенты могут: организовать защищенное беспроводное подключение и контроль работы удаленных торговых точек, транспорта и оборудования компании (банкоматов, платежных терминалов, датчиков, GPS-трекеров, систем безопасности и счетчиков, торговых и игровых автоматов, а также другого телеметрического оборудования) для обмена данными между клиентом и компанией;

предоставить сотрудникам, работающим вне офиса, безопасный и полностью контролируемый удаленный доступ к корпоративным информационным ресурсам (интранет-сайтам, базам данных, файловым хранилищам, корпоративной почте, приложениям) и сети интернет;

контролировать доступ сотрудников компании к различным ресурсам.

Услуга «Интернет по выделенному каналу» предусматривает организацию выделенных каналов связи посредством ВОЛС и радиорелейного оборудования высочайшего класса. При этом компания MegaCom предлагает гарантированную скорость передачи данных по миру и KG-зоне.

Услуга «Единая корпоративная сеть» позволяет объединить мобильные телефоны сотрудников клиента и стационарное оборудование, установленное в офисе, в единую сеть.

Подробнее об условиях подключения к корпоративной связи, тарификации и дополнительных услугах читайте на официальном сайте MegaCom.