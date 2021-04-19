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Бизнес

«Газпром Кыргызстан» проведет инвентаризацию абонентов частного сектора Бишкека

С 19 апреля по август 2021 года в целях обеспечения безопасности использования природного газа контролеры компании «Газпром Кыргызстан» посетят жителей частных домов Бишкека, чтобы проверить корректность установки газоиспользующего оборудования: котлов и газовых плит, соответствие его работы требованиям безопасности. Важно отметить, что обязательства по безопасному использованию газа закреплены как за поставщиком, так и за потребителем.

Также инвентаризация абонентов проводится для:

  • актуализации информации об абоненте, чтобы исключить начисление оплаты природного газа предыдущим собственникам;
  • определения соответствия нормам и правилам подключения к системе газоснабжения;
  • корректного начисления объемов потребления природного газа.

Чтобы быть уверенным в том, что пришедший контролер является действующим сотрудником компании «Газпром Кыргызстан», обратите внимание на служебное удостоверение, предписание на выполнение осмотра газоснабжающего оборудования и фирменную форму сотрудника.   

Также удостовериться и проверить ФИО контролера можно будет, позвонив в Единую справочную службу компании по номеру 4444 (звонок с мобильного бесплатный).
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/190694/
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