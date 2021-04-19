Улучшение 4G LTE-сети О! ощутили еще более полумиллиона кыргызстанцев

Мобильный оператор О! продолжает реализацию масштабного проекта по модернизации сети 4G LTE. В результате проводимых работ увеличена скорость передачи данных, а также качество голосовой связи.

Улучшения затронули около 140 населенных пунктов, где проживает более полумиллиона кыргызстанцев:

Чуйская область: в городах Бишкеке, Токмаке, Канте, а также в селах Ленинское, Петропавловка, Сосновка, Полтавка, Беловодское, Чалдыбар, Белек, Панфиловское, Военно-Антоновка, Ак-Жол, Дачное, Новопокровка;

в городах Бишкеке, Токмаке, Канте, а также в селах Ленинское, Петропавловка, Сосновка, Полтавка, Беловодское, Чалдыбар, Белек, Панфиловское, Военно-Антоновка, Ак-Жол, Дачное, Новопокровка; Иссык-Кульская область: в городе Балыкчи, в селах Сары-Камыш, Кашат, Джениш, Жалгыз-Орук, Ичке-Суу, Чолпон, Чырак, Барскоон, Калгана, Каджи-Сай, Кызыл-Туу, Ак-Сай, Кен-Суу, Ичке-Булун, Боз-Бешик, Ак-Олен, Туура-Суу, Кашат, Теплоключенка, Ак-Терек, Оттук, Сары-Добо, Тамчи, Булан-Соготтуу, Жаркынбаево, Кара-Ой, Баетово, Челпек, Пионер, Жергез, Уч-Кайнар, Отуз-Уул, Конур-Олен, Шор-Булак, Ак-Сай, Ичке-Суу, Джети-Огуз, Кара-Коо, в селе Бар-Булак на территории пансионата;

в городе Балыкчи, в селах Сары-Камыш, Кашат, Джениш, Жалгыз-Орук, Ичке-Суу, Чолпон, Чырак, Барскоон, Калгана, Каджи-Сай, Кызыл-Туу, Ак-Сай, Кен-Суу, Ичке-Булун, Боз-Бешик, Ак-Олен, Туура-Суу, Кашат, Теплоключенка, Ак-Терек, Оттук, Сары-Добо, Тамчи, Булан-Соготтуу, Жаркынбаево, Кара-Ой, Баетово, Челпек, Пионер, Жергез, Уч-Кайнар, Отуз-Уул, Конур-Олен, Шор-Булак, Ак-Сай, Ичке-Суу, Джети-Огуз, Кара-Коо, в селе Бар-Булак на территории пансионата; Нарынская область: в городе Нарыне, Мин-Куш, в селах имени Калинина, Байзак, Кызыл-Коргон, Табылгыты, Тюгель-Сай, Сары-Булак, Кара-Бурген, Джан-Булак, Конорчок, Кызыл-Туу, Кызыл-Жылдыз, Куланак;

в городе Нарыне, Мин-Куш, в селах имени Калинина, Байзак, Кызыл-Коргон, Табылгыты, Тюгель-Сай, Сары-Булак, Кара-Бурген, Джан-Булак, Конорчок, Кызыл-Туу, Кызыл-Жылдыз, Куланак; Таласская область: в городе Таласе, в селах Таш-Кудук, Кок-Добо (Плодопитомник), Майское, Новодонецкое, Кенеш, Кайнар, Арашан, Кок-Ой, Кара-Суу, Манас, Джон-Арык;

в городе Таласе, в селах Таш-Кудук, Кок-Добо (Плодопитомник), Майское, Новодонецкое, Кенеш, Кайнар, Арашан, Кок-Ой, Кара-Суу, Манас, Джон-Арык; Джалал-Абадская область: в городах Джалал-Абаде, Кара-Куле, Жалгыз-Жангаке, а также в селах Аук, Рахманджан, Чангыр-Таш, Арал, Благовещенка, Мундуз, Кара-Суу, Котормо, Алмалуу, Толук, Ноот, на участке автодороги Бишкек — Ош в районе ущелья Чычкан Токтогульского района, Момбеково, Ала-Бука, Кара-Чолок, Ак-Там, Жапа-Салды, Достук, Оогон-Талаа, Чарбак, Сары-Сегет, Бель-Алды, Коргон;

в городах Джалал-Абаде, Кара-Куле, Жалгыз-Жангаке, а также в селах Аук, Рахманджан, Чангыр-Таш, Арал, Благовещенка, Мундуз, Кара-Суу, Котормо, Алмалуу, Толук, Ноот, на участке автодороги Бишкек — Ош в районе ущелья Чычкан Токтогульского района, Момбеково, Ала-Бука, Кара-Чолок, Ак-Там, Жапа-Салды, Достук, Оогон-Талаа, Чарбак, Сары-Сегет, Бель-Алды, Коргон; Ошская обасть: в городах Оше, Ноокате, Узгене, а также в селах Лангар, Октябрь, Монок, Кызыл-Абад, Интернационал, Борбаш, Шоро-Башат, Кенеш, Куршаб, Шералы, Керкидан, Найман, Корс-Этти, Гульча, Арек, Кочубаево, Ылай-Талаа, Сай, Кара-Кульджа, Коммунизм, Жазы, Кыргызстан, Жийде, Кен-Жылга;

в городах Оше, Ноокате, Узгене, а также в селах Лангар, Октябрь, Монок, Кызыл-Абад, Интернационал, Борбаш, Шоро-Башат, Кенеш, Куршаб, Шералы, Керкидан, Найман, Корс-Этти, Гульча, Арек, Кочубаево, Ылай-Талаа, Сай, Кара-Кульджа, Коммунизм, Жазы, Кыргызстан, Жийде, Кен-Жылга; Баткенская область: в городе Баткене и селах Боз-Адыр, Маргун-Жаны Жер, Таш-Кыя, Пульгон.

«Учитывая, что за последний год практически вся наша жизнь сосредоточилась в интернете: дистанционное образование, удаленная работа, онлайн-консультации у медиков, использование госуслуг и так далее, основной нашей задачей было и остается проводить модернизацию сети, минимально влияя на привычную жизнь наших абонентов. Все работы проходят точечно, преимущественно ночью и обязательно с учетом обращений абонентов, опираясь на которые мы и строим планы по развитию сети. В результате этой комплексной работы жители и гости Кыргызстана всегда получают стабильное соединение, высокую скорость передачи данных и качественную голосовую связь», — отметил технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко.

Мобильный оператор О! — лидер по покрытию и емкости сетей 4G/3G/2G в Кыргызстане, в зоне охвата которых проживают более 99 процентов населения страны. Карта покрытия и регулярные новости о развитии сети О! доступны на сайте www.o.kg. Связаться можно в личных сообщениях в социальных сетях.

Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter. Кроме социальных медиа, круглосуточная поддержка абонентов О! доступна в WhatsApp: + 996 705 700 700, в Telegram: @Nurtelecom_bot и в онлайн-чате на сайте www.o.kg.